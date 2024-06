Reazione a Catena, la puntata del 12 giugno fa discutere: cosa è successo alle campionesse in carica.

Sta facendo discutere quello che è accaduto nella puntata di Reazione a Catena del 12 giugno, dopo che le campionesse in carica (le Polposition da Brescia) si sono giocate un montepremi potenziale di 95mila euro. Fin qui storia ordinaria per il programma condotto da Pino Insegno (e che al di là delle previsioni sta andando benissimo in termini di share). Il problema principale, però, è stato quello che è accaduto, ovvero quanto le campionesse sono state non solo sconfitte ma anceh clamorosamente prese in giro sui social. Ma cosa sarà mai successo di tanto terribile? Non ci resta che andare a scoprire insieme perché l’ultima puntata del quiz show di Rai Uno sta facendo tanto discutere.

Reazione a catena: cosa è successo alle campionesse in carica?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Le campionesse in carica a Reazione a Catena, il 12 giugno, hanno fatto un percorso netto fino all’Ultima catena.

Qui, giocandosi un montepremi potenziale di 95mila euro, hanno cominciato bene, arrivando a dover indovinare una parola collegata a “targa” e “grado” ceh cominciava per “ri” e terminava con la “o”.

Le campionesse hanno tentato “rispetto“, ma la soluzione era “riconoscimento” e, per l’ennesima volta, non si sono portate il montepremi a casa.

Ma non solo: sui social in molti hanno cominciato a prenderle di mira… Tra un “Era facile. Sono loro delle schiappe” e poi “Ma che dicono…una marea di parole senza senso” e “Catena finora facilissima“, le tre campionesse sono state prese in giro in ogni modo possibile e immaginabile…

Photo Credits: Kikapress