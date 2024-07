Reazione a catena: le concorrenti portano a casa il montepremi dopo 8 puntate di digiuno. Ma c’è qualcosa che non convince i telespettatori.

Nella puntata del 14 luglio, le tre concorrenti delle “Salsa e Merende” sono riuscite a portarsi a casa la vittoria (e il montepremi) di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai Uno. Durante il gioco finale, le tre donne sono riuscite ad azzeccare l’abbinamento, rompendo in questo modo una serie di otto puntate senza vincite. La puntata è andata avanti con una certa regolarità, ma molti telespettatori hanno espresso la loro opinione su quanto accaduto, lasciandosi andare a dubbi e commenti critici riguardo alla relativa facilità della soluzione e sui festeggiamenti avvenuti al momento della vittoria. Sui social, infatti, sospetti e discussioni non sono mancati di certo. Non ci resta che andare a scoprire insieme da cosa sono stati alimentati.

Salsa e Merende: sospetti dei telespettatori per la vittoria delle concorrenti di Reazione a Catena

Le “Salsa e Merende” hanno vinto. Le concorrenti di Reazione a Catena hanno indovinato al gioco finale del programma condotto da Pino Insegno, azzeccando l’ultimo abbinamento. Tra le parole INDAGINE e GUARDA hanno infatti intuito la soluzione, CASO. Fin qui tutto regolare, se non fosse che molti telespettatori non hanno digerito la cosa…

Con la vittoria delle Salsa e Merende si è infatti interrotta la serie negativa di 8 puntate senza vincite, con un montepremi irrisorio di soli 1.782 euro.

Tanto che in molti hanno scritto cose come “E guarda caso…sempre di sabato o domenica quando lo share fa boom“, oppure “Le hanno volute fare vincere“.

E qualcuno ha scritto: “Grande entusiasmo per meno di 600 euro a testa“. O ancora: “ma non credo possa essere così facile. Mi rifiuto di crederlo. Ma sul serio?”

