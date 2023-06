Scontro via social tra Rita Dalla Chiesa e Vladimir Luxuria in occasione del Roma Pride 2023: ecco cosa è accaduto su Twitter.

Brutto botta e risposta tra Rita Dalla Chiesa e Vladimir Luxuria in occasione del Roma Pride 2023, evento che celebra l’orgoglio gay e di tutta la comunità LGBTQ+. Ma cosa avrà mai scatenato l’ira della storica conduttrice di Forum e, al contempo, anche quella della celebre opinionista dell’Isola dei Famosi? Andiamo a scoprirlo insieme.

Roma Pride 2023: scontro verbale tra Rita Dalla Chiesa e Vladimir Luxuria

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Pride di Roma 2023 si è tenuto sabato 10 giugno scorso, in una festa che come al solito ha scatenato una serie di polemiche in mezzo ai suoi mille colori.

Quella che ha fatto discutere è una foto di un cartone con su la scritta provocatoria “Gesù faceva le orge gay” con tanto di immagini a tinte arcobaleno di Cristo. Uno scatto, questo, che ha fatto andare su tutte le furie Rita Dalla Chiesa, che ha ritwittato la fotografia scrivendo: “Scusate. Rispetto per tutti. Ma questo ANCHE NO!!!!!!”

“Diffidare da fotomontaggi creati apposta per non parlare delle rivendicazioni di tanta gente“, ha immediatamente risposto Vladimir Luxuria, cominciando un botta e risposta con l’ex conduttrice di Forum.

E infatti Rita Dalla Chiesa ha immediatamente replicato a sua volta con un “Le rivendicazioni sono sacrosante, nessuno lo nega. Questa foto che sta girando sui social, indipendentemente da quando è’ stata scattata, è pero’ un po’ troppo…”

E Vladimir ha continuato, scrivendo “Forse nella fretta non ha letto FOTOMONTAGGI“.

Ora, non sappiamo se quella foto sia un fotomontaggio come sostiene Vladimir Luxuria o uno scatto vero come sostiene Rita Dalla Chiesa. La frase che contiene è però molto forte e in grado di urtare la sensibilità di tantissime persone. A voi cosa sembra? Una provocazione degli attivisti in marcia al Pride o un montaggio realizzato ad arte per sviare l’attenzione e buttarla in polemica?

‘Contare quanti gay ci sono in Rai’: Luxuria sbotta dopo le dichiarazioni di Claudio Lippi. Cosa ha dichiarato sui social

Ma non si tratta dell’unico episodio che ha fatto andare su tutte le furie Vladimir Luxuria. Anche un altro volto della tv è riuscito a scatenare la rabbia dell’opinionista dell’Isola dei Famosi: Claudio Lippi.

Il conduttore televisivo, in una recente intervista, ha affermato: “Andrea Coletta, il direttore che per fortuna non c’è più, ha fatto lavorare gay e gaie solo per il motivo di esserlo. Tanti e tante che non avevano alcuna competenza, la Rai usata per fare coming out. Ma le pare? Allora anche noi etero dovremmo fare coming out, no? Vabbè, basta, dirà che sto delirando…”.

Inutile dire che Vladimir ha ritwittato un articolo che riporta le frasi shock, scrivendo: “…se è questo il nuovo che avanza stiamo freschi!”

E poi ancora: “Se esistesse la meritocrazia bisognerebbe ammettere che Coletta ha fatto un buon lavoro e non stare col pallottoliere a contare quanti gay ci sono in Rai… almeno quelli che lo hanno dichiarato e che sono sinceri con i loro telespettatori“.

Insomma, i presupposti per vederne di tutti i colori ci sono tutti. Nel vero senso della parola.

