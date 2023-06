Fiorello, ospite da Bruno Vespa, incalza il conduttore con una battuta dietro l’altra

L’ultima puntata di Cinque Minuti si è aperta con l’ospite del giorno, Fiorello, che ha deciso di imitare il conduttore Bruno Vespa. Si tratta della brevissima trasmissione che approfondisce l’attualità italiana e internazionale con ritmo veloce e incalzante.

Dopo il siparietto iniziale, lo showman ha incalzato il conduttore con una battuta dietro l’altra, scherzando persino sul trucco di scena: “Mi hanno messo la stessa cipria di Bruno”.

Fiorello ha poi chiesto a Vespa: “Senti, ma tu sei confermato qui in Rai? E vai al Gay Pride quest’anno? Ti ho prenotato un posto al carro 3, perché al primo c’è La Russa”. Il conduttore è stato al gioco per poi continuare l’intervista a Fiorello, spaziando tra vita privata e successi in tv.

‘Facciamo pace con il Tg1?’: Fiorello abbraccia la giornalista del Tg1 e risponde così

Intanto, anche il Tg1 è passato a trovare Fiorello proprio negli studi di Viva Rai2 per celebrare l’ultima settimana di programmazione, in vista della pausa estiva dei palinsesti tv.

La giornalista ha scherzato con lo showman: “Staresti proprio ben su Rai1, sai? Facciamo pace?” e Fiorello non ha potuto che accettare e scherzare sulla vicenda.

Il riferimento risale a quando Fiorello ricevette il comunicato della rete che annunciava che la sua trasmissione sarebbe passata a Rai2, per non sovrapporsi con il Tg1.

Foto: Kikapress