La dieta ‘fertilizzante’ a base di erbe cinesi per restare incinta di Roberta Capua sta facendo discutere i social. Di cosa si tratta?

Roberta Capua è recentemente ricomparsa in tv a Storie di Donne al Bivio, il programma di Rai Due condotto da Monica Setta, dove ha parlato di qualcosa che ha lasciato senza parole il web: una “dieta fertilizzante” nella quale si utilizzano delle erbe cinesi per poter restare più facilmente incinta. Dopo il sofferto divorzio dal marito, l’ex Miss Italia – che oggi ha 55 anni – ha fatto scatenare i social parlando proprio di un aneddoto riguardante il momento in cui rimase incinta, ormai praticamente 17 anni fa. Ma cosa è questa dieta tanto contestata della quale si è parlato così tanto online? E per quale motivo è riuscita a lasciare senza parole il popolo dei social? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Roberta Capua: la dieta ‘fertilizzante’ per restare incinta fa scalpore sul web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Roberta Capua, ospitata da Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, ha raccontato di quando è diventata mamma.

Oggi 55-enne, ebbe il figlio Leonardo a 39 anni non senza difficoltà. Le era infatti stato detto di essere sterile da un medico americano con tanto di referto…

A suo dire, l’avrebbe però aiutata una dieta cinese che le prescrisse un professore dell’università di Pechino.

Tuttavia, a quanto pare, questa dieta miracolosa e “molto rigorosa” dal “sapore orrendo” è stata in grado di farle avere un bambino…

Inutile dire che i social si sono scatenati con commenti di ogni tipo. Da chi riporta la clip con un semplice riferimento alla “dieta cinese di Roberta Capua per rimanere incinta” a chi scrive che il luminare poteva essere “giusto americano“, c’è chi fa notare il cambiamento di sguardo di Monica Setta dicendo: “Gli occhi di chi sa che stasera sarebbe entrata in trending topic“.

Ecco come funziona la dieta ‘fertilizzante’ con le erbe cinesi. Cosa mangiare, secondo la tradizione cinese, per provare a restare incinta

Ma in cosa consiste questa dieta? Non lo sappiamo con precisione, poiché non esiste una dieta standard della medicina cinese… Possiamo però farci un’idea.

La medicina tradizionale cinese vuole favorire la fertilità utilizzando alimenti “ricchi di Jing“, volti a bilanciare le energie Yin e Yang nel corpo

Tra le erbe utilizzate c’è la bacca di Goji, la radice Rhmanniae (Sheng di Huang), l’angelica cinese (Dang Gui), la radix astragali (Huang Qi) e lo zenzero curcuma (Yu JIn), utilizzate in forma di decotto, tintura, capsule o preparazioni più complesse.

Photo Credits: Kikapress