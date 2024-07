Lo scherzo di Cecilia Rodriguez a Ignazio Moser è esilarante (ma finisce molto male). Cosa ha combinato la sorella di Belen?

Dopo il matrimonio da sogno tra Cecilia Rodriguez e il suo storico compagno conosciuto ai tempi del Grande Fratello Vip, Ignazio Moser, sui social spunta uno scherzo con il quale la sorella di Belen ha deciso di inaugurare nel migliore dei modi la vita coniugale con il marito. Ma cosa avrà mai combinato la bella Cechu al punto da far “finire male” lo scherzo nei confronti di Ignazio? Cosa sarà successo nello specifico? E come avrà invece reagito il buon Moser? Non ci resta che andare a scoprire insieme cosa è successo (anche perché Cecilia ha documentato tutto su Instagram, fotogramma per fotogramma).

Cecilia Rodriguez: lo scherzo al marito Ignazio Moser finisce male

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono marito e moglie e, per inaugurare la vita coniugale, la sorella di Belen ha dato vito a uno scherzo nei confronti del marito.

In un video pubblicato su Instagram, la si vede dapprima osservare da lontano Ignazio che cucina. Poi, prendendolo di sprovvista mentre è di spalle, gli comincia ad urlare contro. Lui si spaventa così tanto che comincia a urlare a sua volta, spingendola a terra e chiedendole preoccupato: “Ti ho fatto male?”. Lei risponde ridendo: “sì, un poco“.

“Lo spavento più bello di questi sette anni, si è spaventato così tanto che mi ha buttato per terra. Sto maleeeee“, ha commentato Cecilia postando il video sul web.

E Ignazio ha risposto: “La pagherà cara la nostra Chechu… la pagherà molto cara“.

