Shannen Doherty, la sua amica e attrice di Streghe Holly Marie Combs distrutta dal dolore. L’ultimo saluto di Piper a Prue.

La scomparsa di Shannen Doherty è stata una doccia fredda per i suoi fan, che l’hanno sempre amata per le sue interpretazioni di Brenda Walsh in Beverly Hills 90210 e di Prue Halliwell in Streghe. L’attrice ci ha lasciato il 13 luglio scorso in seguito a un cancro contro il quale stava combattendo da ormai nove anni. Tra i tanti messaggi che hanno voluto ricordarla, però, ne è apparso anche uno che ha di sicuro più valore degli altri: quello di Holly Marie Combs, sua collega sul cast di Streghe e tra le sue amiche di sempre. Dopo due giorni dalla scomparsa di Shannen, anche l’interprete di Piper ha voluto rompere il silenzio, lasciando trasparire tutto il suo dolore in un lungo messaggio pubblicato sui social.

Shannen Doherty: l’ultimo saluto di Holly Marie Combs, sua amica e collega in Streghe

Holly Marie Combs, migliore amica di Shannen Doherty, aveva condiviso con lei il set di Streghe. Le due si presentarono insieme al provino, per interpretare i ruoli di Prue e Piper che poi ottennero all’inverso. Shannen si era infatti presentata per interpretare Piper, mentre Holly avrebbe voluto interpretare Prue.

Dopo un paio di giorni dalla scomparsa di Shannen, ad ogni modo, Holly ha voluto lasciare un ricordo dell’amica, pubblicando alcune loro foto insieme su Instagram, insieme ad un meraviglioso messaggio:

“La mia migliore metà per 31 anni. Sento un vuoto nel petto e non riesco a riprendere fiato. Una parte di me ora manca, anche se so esattamente cosa mi diresti adesso. So esattamente cosa mi diresti di fare in questo momento. So che il tuo spirito imperituro vivrà in me e nei miei figli, che hai amato come tuoi. Loro cammineranno con il tuo senso di determinazione e di orgoglio. Saranno sinceri e si batteranno per ciò che è giusto. A prescindere da tutto e con le ca**ate che stanno a zero. Il tuo fuoco continuerà a vivere in loro e nelle tante altre Streghe che hai aiutato a crescere. Una feroce combattente fino alla fine. Il mio più ardente campione. La mia fedele protettrice. La mia migliore amica. Mi hai insegnato il significato di famiglia. Eri e sarai per sempre mia sorella. Ti voglio bene“.

La chiacchierata uscita di scena di Shannen Doherty dalla serie Streghe: cosa era accaduto

A differenza di Holly Marie Combs, rimasta per tutte le stagioni di Streghe, Shannen Doherty aveva lasciato la serie dopo le prime tre stagioni.

La sua uscita di scena fu piuttosto chiacchierata, dato che si parlava di un suo cattivo rapporto con Alyssa Milano, altra star della serie.

“Non è un segreto che io e Shannen abbiamo avuto una relazione complicata, ma alla base c’era una persona che rispettavo profondamente e di cui avevo soggezione – ha confermato la Milano dopo la morte della collega – Era un’attrice di talento, amata da molti e il mondo non è lo stesso senza di lei. Le mie condoglianze a tutti coloro che l’hanno amata“.

