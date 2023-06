Federica Panicucci scrive su Twitter un ultimo saluto per Silvio Berlusconi che scatena le polemiche: ecco cosa ha scritto nel post.

Ha causato molte polemiche un messaggio lasciato su Twitter da Federica Panicucci per dire addio a Silvio Berlusconi. La morte del celebre imprenditore ed ex presidente del Consiglio, leader di Forza Italia, ha infatti scatenato gli haters, che non hanno gradito le esternazioni della conduttrice per dare un ultimo saluto al fondatore di Mediaset. Ma cosa avrà mai scritto Federica Panicucci?

Il messaggio di Federica Panicucci per la morte di Silvio Berlusconi scatena la polemica social

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Silvio Berlusconi ci ha lasciato oggi, 12 giugno 2023, all’età di 86 anni. La sua morte ha lasciato un vuoto nel mondo dell’imprenditoria e della televisione del nostro Paese e, ovviamente, anche nella politica, della quale è stato protagonista indiscusso per quasi trent’anni.

Proprio per questo motivo, non mancano affatto gli hater dell’ex presidente del Consiglio, che si sono affollati sotto un post lasciato da Federica Panicucci per dare l’ultimo addio proprio a Silvio Berlusconi.

La conduttrice televisiva, infatti, dopo essersi commossa in diretta a Mattino Cinque, ha salutato il fondatore di Mediaset con un “A Dio Presidente” e una fotografia che li ritrae insieme. Quella frase, però, non è affatto piaciuta al popolo di Twitter, che si è scatenato in una maniera incredibile.

C’è chi ha fatto ironia, scrivendo “Bhe adesso ‘a Dio’ Federica mi sembra esagerato, al massimo scenderà agli inferi“. E chi invece critica in maniera più feroce scrivendo “A Dio ma stai scherzando! Cancella sto post blasfemo e inutile“.

“A Dio Presidente”: la frase scritta dalla Panicucci è corretta?

Molti però si sono concentrati su quelle parole, su quell'”A Dio”, giudicato un errore. Tra chi avverte che “Manca una D, Federica” e chi “Volevi dire addio? Rileggi prima di pubblicare altrimenti sembri lercio“, c’è anche chi dice “Guarda che si dice addio, a Dio che significa? Brutta cosa l’ignoranza“.

In verità, nella lingua italiana “addio” deriva proprio da “a Dio“, che è una frase che si utilizza molto per lasciare l’ultimo saluto a un defunto. Non a caso, Federica Panicucci non è stata nemmeno l’unica ad usarla per Silvio Berlusconi: anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha salutato l’alleato di governo su Twitter scrivendo “A Dio, Silvio“.

Nel frattempo, vista la morte del fondatore di Mediaset, arriva anche una notizia che sconvolge il palinsesto delle reti del Biscione.

La semifinale dell’Isola dei Famosi, in programma di stasera, 12 giugno 2023, non andrà in onda e sarà rinviata per dare pieno spazio al ricordo di Silvio Berlusconi.

