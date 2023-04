Alfonso Signorini reagisce al malore di Silvio Berlusconi cambiando i piani previsti per il suo compleanno

L’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di un’infezione polmonare, dopo essere stato colpito da un forte affaticamento respiratorio.

Secondo quanto riferito, le sue condizioni sembrano essere molto gravi e tutti i figli sono accorsi al suo capezzale, insieme al fratello Paolo Berlusconi e alla moglie Marta Fascina.

La situazione è così preoccupante che persino Alfonso Signorini, amico di Berlusconi, ha deciso di annullare la festa in programma per il suo compleanno a causa delle ultime notizie sulla salute dell’imprenditore. Alla festa erano stati inviati, in diretta televisiva, anche tutti i concorrenti che hanno partecipato al GF Vip da poco concluso.

Signorini e Berlusconi sono legati da una forte amicizia e stima, ed è stato il gesto dell’ex Presidente del Consiglio di stare vicino a Signorini durante il lutto per la morte di sua madre, nel 2011, a cementare il loro rapporto.

Rita dalla Chiesa scrive un post sui social per Silvio Berlusconi: dure critiche. La reazione della conduttrice

Intanto su Twitter, Rita Dalla Chiesa ha deciso di scrivere un post dedicato proprio a Berlusconi: “Dai, Presidente. Sono 38 anni che lavoro per te. E so che non hai mai mollato, nemmeno nei momenti più duri. Nemmeno in quelli più “cattivi”. Forza forza forza”.

Non sono mancate, tuttavia, alcune critiche alle sue parole. In particolare un utente ha scritto: “Non voglio fare la Lucarelli della situazione, ma lei non lavora da 38 anni per Berlusconi. Allo stato attuale è parlamentare della Repubblica ed in passato recente ha lavorato per La7”, Rita Dalla Chiesa ha però subito risposto: “Parlamentare della Repubblica per Forza Italia”, ribadendo così il legame professionale con il partito fondato proprio da Silvio Berlusconi.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset