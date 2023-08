Spuntano alcuni retroscena su Stefano De Martino e Belen Rodriguez: ecco qual è la verità sulla fine della loro storia d’amore.

Spuntano alcuni retroscena sulla coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, scoppiata per l’ennessima volta. Da ormai più di un mese, assicurano le indiscrezioni, tra di loro non c’è più niente. Ma come si è arrivati a questa situazione? Qual è la verità sulla fine della loro storia d’amore fatta di tanti “lascia e prendi”?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: alcuni retroscena

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Su Stefano De Martino e Belen Rodriguez si vocifera davvero molto, tanto che non mancano assolutamente retroscena su di loro.

Lei ormai farebbe coppia fissa con l’imprenditore Elio Lorenzoni, anche se in molti sono pronti a giurare che si tratti solo di un’amicizia.

Tra paparazzi e le rivelazioni degli amici: la verità sulla coppia

Dall’altro lato, Stefano De Martino, dopo aver passato la prima parte delle sue vacanze a New York con il figlio Santiago, è tornato in Italia per passarle in barca con gli amici tra Puglia e Costa Smeralda. E così, mentre si vocifera di una sua relazione con l’attrice Beatrice Vendramin, i paparazzi si stanno sbizzarrendo a catturarne tutti i momenti.

Ma il retroscena più importante che spunta sulla loro storia arriva dal settimanale Oggi, sulle pagine del quale Alberto Dandolo fa alcune rivelazioni: “Amici vicini a loro due dicono che il rapporto in realtà è solido. Quindi non si tratta di un’addio ma forse di una strategia mediatica. Forse il tutto servirà per alzare le quotazioni sul mercato televisivo. Ricordiamo che Belen quest’anno non sarà al timone de Le Iene e Tu Si Que Vales”.

Si tratta di una prospettiva che nessuno aveva valutato finora. Che sia quella giusta?

