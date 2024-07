Cosa è successo a Temptation Island dopo quella lunga doccia tra Ludovica e il tentatore Andrea. Scopriamolo insieme!

Nella seconda puntata dell’edizione 2024 di Temptation Island c’è una scena che più di tutte ha colpito l’immaginario collettivo dei telespettatori del reality show di Canale 5: la doccia insieme tra Ludovica, fidanzata di Christian, e il tentatore Andrea. I due sono rimasti venti minuti chiusi in bagno insieme, in una scena mostrata al falò di confronto che si è conclusa malissimo. Al termine della clip, infatti, Christian ha deciso di lasciare Ludovica (i due, in realtà, stavano insieme da circa un anno nel quale c’erano già stati alcuni tradimenti da parte di lei). Ad ogni modo, tra rumori di sottofondo e un audio non del tutto pulito, sono in tanti a chiedersi cosa sia accaduto davvero in quella doccia… Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Temptation Island: la doccia tra Ludovica e Andrea fa discutere il web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la seconda puntata di Temptation Island abbiamo visto il falò di confronto tra Christian e Ludovica, nel quale è stata mostrata una scena nella quale si vede la ragazza chiudersi in doccia per 20 minuti con il tentatore Andrea.

Nella clip si sente poco e si vede solo una porta chiusa. Ma dall’audio possiamo stabilire cosa è accaduto.

Lei dice “dai, veramente?” al tentatore che la segue in doccia. Lui risponde: “Calda però, eh. La mettiamo calda. Calda è a sinistra come sempre“.

Lei quindi risponde: “Veramente? E i capelli? Ahia, brucia!”. E lui: “Mi faccio la doccia“.

Poi si sente la voce di Ludovica che dice chiaramente “Grazie! Bravo! Dai, sciacquami un po’, grazie!”

Dopo alcuni minuti, si sente Andrea che risponde: “Ieri il massaggio, oggi ti insapono, cose da pazzi, cosa mi tocca sentire! Cose da pazzi! La porto alla spa, le faccio il massaggio…”

Dopo un po’, però, Ludovica sembra avere una crisi di coscienza ma, senza uscire dalla doccia, dice: “È grave, gravissima questa cosa, mi chiede il falò ragazzi, già lo so. Sono bella?”

Inutile dire che al falò di confronto Christian ha pronunciato un “che schifo!” di fronte alla scena, lasciando la ragazza che continuava a negare.

E che con quelle parole ha fatto scatenare i commenti dei telespettatori. C’è chi scrive: “Ludovica che continua a dire ‘non ho fatto niente’ ma amore te sei fatta la doccia con uno dopo aver tradito il tuo ragazzo due volte ma di che ca..o stiamo parlando?”. E chi invece commenta così: “’Non è successo niente’ ma santo Dio signorina Ludovica io se stessi con una persona non mi chiuderei in un bagno a fare la doccia con un altro, poi faccia lei eh”.

Temptation Island, “Attenzione”: lo strano avviso apparso sullo schermo. Di cosa si tratta

In tanti hanno notato un altro dettaglio durante la puntata: sullo schermo è comparso un messaggio in sovrimpressione.

Il testo recita: “Attenzione: a settembre Temptation Island raddoppia“. Proprio così: ci sarà una versione “invernale” del reality show, con le riprese che partiranno a fine agosto!

