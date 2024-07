Martina De Ioannon e Raul Dumitras si sono lasciati dopo Temptation Island? Cosa è successo alla coppia del reality show di casa Mediaset?

L’edizione 2024 di Temptation Island ci sta regalando una serie di meravigliose perle soprattutto grazie agli exploit delle coppie in gioco: tra queste, Martina De Ioannon e Raul Dumitras sono già tra quelle più in crisi, anche solo dopo due puntate. Dopo l’avvicinamento molto forte tra la ragazza e uno dei tentatori, tuttavia, stanno spuntando alcuni spoiler in rete, secondo i quali la coppia sarebbe scoppiata. Ma davvero Raul e Martina si sono lasciati? Qual è la verità? Non ci resta che andare a scoprire insieme quello che è successo ai due e se davvero il programma ha portato a una rottura definitiva in una coppia che già sembrava avere una serie di problemi alla pubblicazione dei trailer di presentazione.

LEGGI ANCHE:– Temptation Island, Maria de Filippi l’ha fatto durante la registrazione: cosa svela Filippo Bisciglia. Nessuno poteva immaginare quel suo gesto

Temptation Island: Raul e Martina si sono lasciati?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Temptation Island, Raul Dumitras e Martina De Ioannon hanno catturato l’attenzione del pubblico sin dalla loro prima apparizione.

Lei ha più volte lamentato l’eccessiva gelosia del fidanzato ma, durante il programma, si è avvicinata molto al tentatore Carlo Marini (ex corteggiatore di Manuela Carriero a Uomini e Donne).

Nel frattempo, sui social ha cominciato a circolare un video nel quale si vede una ragazza che sembra essere Martina, insieme a un ragazzo diverso sia da Carlo che da Raul. Per molti è la prova che i due si sono lasciati, anche se in realtà le coppie (da contratto) non possono farsi vedere insieme fino al termine della messa in onda delle puntate di Temptation Island.

Un ulteriore spoiler però arriva dall’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha rivelato che “Sembra che siano usciti da single da Temptation Island. Delle persone vicine a lei mi hanno detto che lo avrebbe bloccato su WhatsApp e anche per quanto riguarda le chiamate. Nulla per adesso su Instagram, non possono svelare nulla o fare movimenti pubblici fino alla fine della trasmissione“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications