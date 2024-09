Il cambio di vestito di Titti a Temptation Island non convince i telespettatori: cosa è successo durante il reality show di Canale 5?

Qualcosa non quadra ai telespettatori di Temptation Island e riguarda il vestito di Titti Scialò, la fidanzata di Antonio Maietta e la sua corsa nel Pinnettu. Durante la puntata del reality show di Casa Mediaset andata in onda martedì 24 settembre, infatti, sono diversi i telespettatori che hanno individuato una sorta di ‘incongruenza temporale‘, consistente stavolta in un cambio d’abito decisamente troppo repentino. Ma cosa sarà mai successo davvero nel corso del programma? Si tratta di un errore frutto di un montaggio compulsivo e veloce? Oppure si è trattato di qualcosa di diverso? Non ci resta che andare a scoprire insieme ogni dettaglio su quello che è successo!

Il cambio d’abito di Titti Scialò a Temptation Island non convince i telespettatori

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel corso della puntata di Temptation Island del 24 settembre, le fidanzate hanno organizzato una sorta di ‘sorpresa’ per Titti Scialò.

Alla ragazza è stato dedicato un momento volto a farla ‘sentire bella’, ricoprendola di attenzioni, dedicandole momenti make-up e una serie di prove dell’ ‘abito giusto’.

Fin qui ordinaria amministrazione, se non fosse che subito dopo Titti è stata chiamata nel Pinnettu per mostrarsi ai tentatori.

Ed è in questo momento che i telespettatori hanno notato una piccola incongruenza. Il vestito scelto da Titti, un abito rosa, è stato sostituito.

Un cambio decisamente troppo repentino, tanto che c’è chi ha commentato: “Scusate ma perché Titti non ha il vestito rosa nel Pinnettu? Quando si è cambiata?”

O ancora: “Viene interrotta per la chiamata nel pinnettu ma non ha più il vestito rosa. I soliti misteri spazio temporali di Temptation Island“.

Insomma, il mistero rimane ed è bello grosso…

