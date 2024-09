Quello che è successo tra Fabio e Sara di Temptation Island ha lasciato tutti senza parole. La vicenda è davvero surreale.

Tra le coppie più surreali dell’edizione settembrina di Temptation Island c’è senz’altro quella composta da Fabio e Sara che, fin dall’inizio, ha causato una serie di sentimenti contrastanti nei telespettatori del reality show di casa Fascino. Il loro falò di confronto, avvenuto già alla seconda puntata del programma, è stato un susseguirsi di strani eventi che si mescolano tra incoerenza, offese e tutte le conseguenze di una relazione turbolenta fatta di momenti talmente curiosi da lasciare davvero senza parole. Ma cosa sarà successo nello specifico tra una delle coppie più discusse di questa edizione? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Temptation Island: la storia Fabio e Sara è davvero surreale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Fabio e Sara sono tra le coppie più discusse di Temptation Island.

Lui le ha dedicato una serie di offese: “non è femminile“, “non è elegante“, “non è una donna come la mamma“. Parole decisamente pesanti e dal vago tono maschilista…

Sembra ormai quasi ordinaria amministrazione a Temptation Island, se non fosse che il ragazzo ha candidamente ammesso davanti agli altri fidanzati di averla tradita poco prima di entrare nel programma.

Al falò di confronto che ne è seguito, è stata mostrata sia questa confessione che i suoi flirt con la single Raffaella.

Sara è parsa spaesata, si è messa a piangere mentre il fidanzato continuava a sminuirla e a chiederle di non fare sceneggiate… poi però lui le ha detto di voler uscire con lei dal programma…

E lei ha deciso di farlo! Nonostante tutte le prove e gli indizi lasciati durante il programma…

Ma quel che è peggio è che lui ci ha guadagnato molti follower: su Instagram ne conta oltre 50mila, mentre lei solo 9mila. Insomma, i telespettatori hanno in qualche modo deciso addirittura di premiarlo!

Cosa è successo sotto il post di Fabio: la reazione dopo la puntata

Tuttavia, basta guardare il suo ultimo post per rendersi conto che non tutti hanno deciso di seguirlo per simpatia… anzi!

I commenti negativi decisamente non si contano. Tra un “potevate imparare a recitare meglio dai” e un “a 35 anni confessi i tradimenti in un programma e pensi di non essere ripreso e poi ti lamenti che la cosa sia uscita“, si contano anche tantissimi insulti.

Ma anche commenti come: “Follia spero che perderai tutti i tuoi followers dopo quello che hai fatto“. Oppure ancora: “e credi pure di avere ragione“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications