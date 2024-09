Jacquline Luna Di Giacomo ironica sull’ansia di Ultimo prima del parto: cosa ha scritto la fidanzata del cantante sotto il suo ultimo post.

La notizia che Ultimo e la sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo (figlia di Heather Parisi) siano pronti a diventare genitori è da qualche tempo la cosa che più interessa ai fan del cantante romano che, insieme alla sua dolce metà, si sta preparando al lieto evento e al parto. Fin qui nulla di particolarmente eclatante e, potremmo dire, siamo all’ordinaria amministrazione. Se non fosse che l’artista è riuscito a spiazzare tutti i suoi fan con un post pubblicato sui social, con il quale fa un annuncio importante su quello che accadrà nei prossimi giorni, facendo trapelare un po’ d’ansia e, allo stesso tempo, scatenando l’ironia proprio di Jacqueline. Ma cosa avrà mai pubblicato sui social? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo: ironia di lei per l’ansia di lui in vista del parto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il primo figlio di Ultimo e della sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo nascerà questo autunno, anche se non sappiamo ancora la data del parto.

Quello che però sappiamo è che il cantante ha annunciato ieri di volersi prendere una pausa. Su Instagram ha pubblicato una foto in cui abbraccia Jacqueline con il pancione, di fronte al pianoforte, con tanto di commento: “Ciao Italia per un po‘…”

Un annuncio spiazzante, che secondo molti vuol dire soltanto: il cantante sta lasciando l’Italia per far nascere il bambino in America.

Si tratta solo di un’ipotesi dei fan, anche se a dire la sua è stata proprio la ragazza che, in risposta ai tanti commenti, ha ironicamente scritto: “Stai scappando in Messico, dì la verità“.

La decisione di Heather Parisi sul nipote che nascerà: cosa ha deciso sul figlio di Ultimo e di Jacqueline

Nel frattempo, per la coppia che va, è tornata in Italia Heather Parisi, mamma di Jacqueline Luna (ma che con la figlia non sembra avere un particolare rapporto, tanto che pare che non si vedano da anni).

Ospite a Verissimo, ha detto: “Quando a cinquant’anni ho partorito i due gemelli, i giornali mi chiamavano mamma-nonna, per via dell’età. Ora che divento davvero nonna sono estasiata. Ci sono state polemiche e pettegolezzi. La nonna non è la protagonista, qui i veri protagonista sono la mamma, il papà e il figlio. Quindi i giornali la smettano di scrivere bugie e questi pseudo influencer devono smettere di mettermi parole in bocca, i miei avvocati si stanno divertendo moltissimo“.

Tutto fa pensare che sia pronta ad incontrare figlia e prossimo nascituro… Cosa accadrà davvero? Il bambino in arrivo sarà in grado di rimettere tutto a posto?

