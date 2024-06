Vittorio Feltri abbandona Prima di Domani mentre parla Rita Dalla Chiesa: il gesto estremo del giornalista fa discutere. Cosa ha fatto.

Vittorio Feltri si è reso protagonista di un nuovo gesto estremo in televisione, in diretta su Rete 4 dove, a Prima di Domani, ha lasciato il collegamento con lo studio mentre parlava Rita Dalla Chiesa. Il celebre giornalista, palesemente infastidito dalle esternazioni degli altri ospiti del programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer, ha infatti lasciato tutti sbigottiti per la maniera in cui ha dato vita a quel gesto, del tutto inconvenzionale e fuori dalle righe, come il suo stile ci ha abituati nel corso degli anni. Ma come mai questo gesto? Cosa ha scatenato la furia di Feltri?

Vittorio Feltri lascia Prima di Domani mentre parla Rita Dalla Chiesa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra gli ospiti della puntata di Prima di Domani dell’11 giugno c’era Vittorio Feltri. Il giornalista si è lanciato nella difesa del generale Vannacci, sostenendo il fatto che le sue tesi siano sostenute da una vasta parte della popolazione.

Prima ha avuto uno scontro con Bianca Berlinguer, rispondendole un “che ca..o dici?” quando gli ha fatto presente che ci sono candidati che hanno preso lo stesso numero di preferenze con tesi del tutto opposte.

Poi, ha avuto uno scontro con Nicola Fratoianni sul tema della X Mas e dei riferimenti di Vannacci alla flottiglia. Infine, mentre Rita Dalla Chiesa parlava in maniera piuttosto critica della personalità del generale, Vittorio Feltri, in collegamento da casa, ha dato vita allo show finale.

Il Direttore Editoriale de Il Giornale si è tolto le cuffiette dicendo platealmente “Mi sono rotto il ca..o, me ne vado“, prima di alzarsi e lasciare l’inquadratura.

Al rientro dalla pubblicità, è stato reso noto che il giornalista aveva lasciato la trasmissione: “Vittorio Feltri ci ha abbandonato e quindi dobbiamo cavarcela un po’ per conto nostro”, ha detto Bianca Berlinguer.

