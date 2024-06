Rita Dalla Chiesa riporta quelle immagini mostrate durante la Maratona di Mentana: la scena tristissima mostrata in tv.

La classica Maratona di Enrico Mentana è un appuntamento imperdibile di ogni tornata elettorale ma, oltre a tenerci aggiornati in diretta sui risultati degli scrutini, offre anche uno spaccato del paese certe volte assolutamente drammatico: è quello che è accaduto, ad esempio, con il commento di Rita Dalla Chiesa che fotografa direttamente la situazione di Roma. A fare discutere non è certo il risultato delle elezioni europee nella capitale, quanto piuttosto su quello che è stato mostrato su La7 riguardo ad alcuni seggi della Città Eterna. Ma cosa ha ‘denunciato’ sui social l’ex conduttrice di Forum? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Rita Dalla Chiesa sulla Maratona Mentana: “pazzesco”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Già lunedì 10 giugno, il giorno dopo le elezioni, Rita Dalla Chiesa ha scritto un messaggio chiaro sui ritardi negli scrutini.

“Roma non si smentisce mai. Ma vi rendete conto che non riusciamo ad avere i risultati elettorali perche’ non sono stati caricati i dati nella piattaforma informatica? Unica città in Europa. Vergognoso. Inaccettabile“, ha twittato.

Poi, guardando la Maratona di Mentana, Rita Dalla Chiesa ha mostrato anche su X tutte le schede non scrutinate, rimaste in busta chiusa all’aperto, in un padiglione della Fiera di Roma. Una scena di una tristezza incredibile per un paese democratico come il nostro.

“È pazzesco quello che stiamo vedendo da Mentana – ha scritto la conduttrice televisiva e deputata – Queste sono le schede non scrutinate a Roma, buttate in un padiglione della Fiera di Roma. Un intoppo, dice il sindaco. Stanotte ci auguriamo che verranno sorvegliate da Carabinieri o Polizia”.

E’ pazzesco quello che stiamo vedendo da #Mentana. Queste sono le schede non scrutinate a Roma, buttate in un padiglione della Fiera di Roma. Un intoppo, dice il sindaco. Stanotte ci auguriamo che verranno sorvegliate da Carabinieri o Polizia. pic.twitter.com/5VhiVJMFr6 — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) June 10, 2024

