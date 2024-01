L’addio a Gigi Riva macchiato dai fischi dello stadio durante la finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Napoli. Cosa è successo a Riad.

La scomparsa di Gigi Riva la sera della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Napoli è stata una pagina drammatica per il calcio, soprattutto per via della scomparsa del più grande bomber della Nazionale italiana, nonché indimenticato eroe dello scudetto del Cagliari del 1970 e protagonista della vittoria azzurra agli Europei del 1968, nonché in campo durante la ‘partita più bella di sempre’, Italia-Germania 4-3: per questo motivo in molti si stanno indignando per i fischi che si sono sentiti chiaramente allo stadio di Riad durante il minuto di silenzio che ha preceduto la partita.

Gigi Riva: i fischi allo stadio durante la finale di Supercoppa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Napoli-Inter, finale di Supercoppa Italiana, doveva essere un omaggio a Gigi Riva, un saluto ad un grande campione del nostro calcio.

Durante il minuto di silenzio che ha preceduto il secondo tempo della partita, disputatasi a Riad, in Arabia Saudita, si sono uditi chiaramente dei fischi diretti dai tifosi – non di Napoli e Inter, ma perlopiù locali – a quel momento di omaggio.

“Ho sentito distintamente i fischi di questi bifolchi che erano sugli spalti di Riad a fare le comparse durante inizio secondo tempo di Napoli-Inter in occasione del ricordo di Gigi Riva, morto poco fa. Questo è quanto ci meritiamo a fare le finali per il petroldollaro“, ha scritto una persona.

E un’altra persona risponde: “I fischi degli arabi nel minuto di silenzio in memoria di Gigi Riva sono un insulto alla storia del calcio italiano“.

Qualcun altro è più fatalista: “Credo che con i fischi dello stadio di Ryad al minuto di silenzio per Gigi Riva, la Lega Serie A e il calcio italiano non possano scendere più in basso“.

Ma il commento che forse coglie al meglio la situazione è: “Non mi stupisce che in Arabia abbiano fischiato il minuto di silenzio per qualcuno per cui i soldi non erano la cosa più importante“.

Walter Mazzarri apprende la notizia al rientro dagli spogliatoi e reagisce così

La notizia della morte di Gigi Riva ha scosso profondamente l’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, durante la finale di Supercoppa Italiana.

Al suo ingresso in campo tra primo e secondo tempo, vedendo il tabellone luminoso con la foto del campione e la scritta “Ciao Gigi“, il tecnico azzurro è parso sconvolto, mentre chiedeva in giro “Ma è morto Gigi Riva?”.

Photo Credits: Shutterstock