Lo sapevate che anche Jannik Sinner è molto scaramantico e contro Rune eviterà di fare qualcosa per tutta la partita?

Dopo le vittorie contro Stefanos Tsitsipas e Nivak Djokovic, Jannik Sinner è prondo a sfidare Holger Rune nell’ultima partita del girone, che potrebbe fargli strappare il pass per la semifinale delle Nitto Atp Finals, arrivando là dove nessun italiano è mai arrivato. La sfida è in programma per stasera, 16 novembre 2023, alle ore 21.00 presso il Pala Alpitour di Torino e sarà trasmessa in chiaro su Rai 2. Ma quello che è emerge è che il tennista italiano non farà un gesto particolare nella sua sfida contro il collega danese. Di quale gesto stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Sinner contro Rune: il gesto che non farà il tennista italiano

Qualche tempo fa, in un’intervista, Jannik Sinner svelò di aver qualche gesto che lo aiuta a stemperare la tensione nel corso di un match.

“Scaramantico? Solo in campo lo sono un po‘ – disse – sto bene attento a non calpestare le righe con il piede destro. Sempre, per tutta la partita, giuro“.

Il bilancio tra Sinner e Rune sorride a quest’ultimo che, in due incontri ATP ha sempre battutto il buon Jannik che, probabilmente, in quei match si è scordato di non calpestare le righe con il piede destro… Stasera se ne ricorderà?

Quanto ha guadagnato Sinner giocando a tennis in questi anni? La cifra a 6 zeri a soli 22 anni

Jannik Sinner è l’italiano più in alto nel ranking ATP, ed è il quarto al mondo dopo Djokovic, Alcaraz e Medvedev. Sarà per questo che in molti si chiedono quanto abbia guadagnato finora il classe 2001, all’età di soli 22 anni.

Le cifre sono stratosferiche, dato che si parla di un patrimonio di circa 11 milioni di euro. Solo al torneo ATP 500 di Pechino ha vinto quasi 650mila euro e, nell’anno in corso, si ritiene che abbia guadagnato almeno 5 milioni di euro in premi.

Photo Credits: Shutterstock