Jannik Sinner va ospite di Fazio a Che tempo che fa dopo la vittoria in Coppa Davis: quel segno premonitore sulle carote.

Fabio Fazio fa il colpo grosso e, dopo le finali APT, riesce ad avere ospite in collegamento a Che Tempo che Fa anche Jannik Sinner, subito dopo la vittoria dell’Italia nella finale della Coppa Davis, l’ultima dopo 47 anni. Addirittura, Sinner è andato da Fazio prima della conferenza stampa ufficiale. Ebbene, quello che in molti hanno notato è stato il segno “premonitore” di cui ha parlato il campione di tennis altoatesino in diretta sul NOVE… sembra strano ma c’entra un mazzo di carote!

Jannik Sinner a Che fempo che fa: il segno premonitore delle carote

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Domenica 26 novembre, in finale contro l’Australia, l’Italia ha subito chiuso la pratica con un netto 2-0 firmato Arnaldi e Sinner, portandosi a casa la Coppa Davis.

Dopo il match, il campione italiano Jannik Sinner è stato ospitato in collegamento in diretta con Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove ha parlato di un segno premonitore.

“Mi ricordo ancora il tuo bel regalo di carote dell’ultima volta che venni da te“, ha detto Sinner al conduttore. Che ha risposto: “Son stato bravo però. Ora tutto il mondo è con le carote, ora“.

Un segno premonitore, secondo tanti, dato che le carote sono diventate il simbolo di Sinner.

Perché le carote sono il simbolo di Sinner?

Molti infatti sanno che i sostenitori di Sinner hanno adottato come emblema distintivo proprie le carote. In particolare, un gruppo di giovani provenienti da Ravello, in provincia di Salerno, ha formato i Carota Boys, un collettivo che si è impegnato a seguirlo sui campi di tutto il mondo indossando abiti ispirati a queste radici.

La carota è diventata, di conseguenza, il simbolo di Sinner, a tal punto che molti lo associano al colore arancione. Il motivo di questa associazione è presto spiegato: durante il Torneo di Vienna, Sinner ha sorpreso tutti addentando una carota in diretta televisiva. Una scelta decisamente insolita, considerando che i tennisti solitamente optano per barrette energetiche o al massimo per una banana. Da quel momento in poi, tuttavia, questo gesto è diventato una sorta di simbolo personale per lui… Insomma, nulla a che fare con i suoi capelli rossicci.

La squadra di tennis italiana sarà ricevuta da Mattarella: la risposta di Sinner a Fazio a Che tempo che fa

Un altro bellissimo riconoscimento per Sinner riguarda il fatto che lui e tutto il team azzurro sarà ora ricevuto dal Presidente della Repubblica. Fabio Fazio ha infatti comunicato al giocatore: “Il 21 dicembre sarete ricevuti dal Presidente Mattarella, che vi ha invitato a Roma“.

Sinner ha risposto con un “Ok. Grazie, l’ho saputo ora!” che ha scatenato il giubilo del conduttore, che ha replicato: “Bene, allora lo vedi che la tv serve a qualcosa?”

Djokovic, gesto ironico su Sinner: c’entrano anche le carote

Ad ogni modo, nel corso della semifinale di Coppa Davis tra Italia e Serbia, numerosi sostenitori di Djokovic avevano scelto di utilizzare il simbolo delle carote per organizzare uno sfottò ai danni di Sinner, già sconfitto da Djokovic nelle ATP Finals. I tifosi balcanici avevano iniziato a consumare carote in tribuna per prendere in giro Sinner… non è però finita come si immaginavano. Scopri di più QUI.

