La Prova del Cuoco fa i conti con il Coronavirus: ecco a cosa sono dovute le molte defezioni nel programma di Elisa Isoardi.

Il Coronavirus non solo sta mettendo in ginocchio gli italiani, ma sta modificando anche i palinsesti televisivi e cinematografici. L’ordinanza dell’Istituto Superiore di Sanità ha portato alla chiusura di cinema e teatri, nelle cosiddette zone rosse, al fine di evitare assembramenti di persone che potrebbero veicolare il virus. Questo ha comportato lo slittamento di molte uscite cinematografiche, mentre per quanto riguarda i programmi televisivi a tante defezioni.

Coronavirus, preoccupazione a La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi

Leggi anche: >> CLAUDIO LIPPI DURANTE LA DIRETTA DE LA PROVA DEL CUOCO: “STA SUCCEDENDO QUALCOSA DI ANOMALO”

Defezioni che riguardano sia il pubblico presente negli studi che gli ospiti previsti dalla diverse trasmissioni. I programmi che vengono realizzati a Milano ad esempio, saranno privi del consueto pubblico; situazione diverse per quelli realizzati a Roma dove per il momento il pubblico continua ad essere previsto. La situazione si complica per quanto riguarda gli ospiti previsti.

Lo sa bene Elisa Isoardi che a La Prova del Cuoco ha dovuto fare i conti con molte defezioni. A partire da quella di Daniele Persegani, cuoco della provincia di Piacenza molto amato dal pubblico, che non è potuto essere presente alla trasmissione proprio perché proveniente da una delle zone rosse del focolaio.

La bella conduttrice dal suo profilo Instagram pubblica una foto che la ritrae in riunione, accompagnata dal commento:

“Riunione straordinaria… incastriamo i cuochi che non arrivano da zone rosse.”

Visualizza questo post su Instagram Riunione straordinaria… incastriamo i cuochi che non arrivano da zone rosse… @laprovadelcuocorai Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 25 Feb 2020 alle ore 5:25 PST

Insomma il Coronavirus preoccupa anche La Prova del Cuoco ed Elisa Isoardi: la redazione del programma Rai non si lascia però scoraggiare e siamo certi riuscirà a garantire ospiti che sapranno entrare nel cuore del pubblico.

Crediti foto@Kikapress