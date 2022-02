Carichi il telefono di notte? Il grave rischio per la salute: il motivo è preoccupante

Dormire accanto al telefono di notte fa decisamente male e secondo alcune ricerche può portare a patologie come diabete e obesità

Caricare il telefono di notte e dormire vicino a dove si ripone lo smartphone è assolutamente da evitare. Come mai? Perché si corrono seri pericoli per la salute. Lo sostiene uno studio recente, che collega a questa cattiva abitudine patologie come obesità e diabete.

Perché non bisogna dormire vicino al telefono di notte

Secondo uno studio pubblicato dal British Scientists, se si carica il telefono di notte vicino al letto si aumenta la possibilità di soffrire di obesità e diabete. Come riporta il sito Ragusanews.com la causa principale riguarda la produzione di melatonina. Essa aumenta o diminuisce in base a una serie di condizioni, influenzando quindi la qualità del sonno.

In particolare, le radiazioni elettromagnetiche generate dal telefono in carica disturberebbero la produzione di melatonina portando a un peggioramento della qualità del sonno. Il risultato è uno squilibrio del metabolismo che potrebbe causare obesità e diabete.

Gli esperti quindi consigliano di spegnere il telefono di notte. Se proprio si è impossibilitati a farlo, almeno bisogna cercare di non tenerlo vicino al letto ma a debita distanza. Meglio ancora se in un’altra stanza.

Le ricerche

Già nel 2014 i ricercatori dell’Università di Granada e gli esperti dell’Università di Manchester erano arrivati a dire che l’uso del computer o di un telefono di notte può causare obesità.

“Una singola esposizione di tre ore alla luce blu la sera ha avuto un impatto acuto sulla fame e sul metabolismo del glucosio. Siamo interessati a come un’alterazione del modello sonno-veglia possa causare diabete e obesità […] Quindi, se inizi a dormire di meno o ricevi la luce all’ora sbagliata fino a tarda notte, interrompi la secrezione di melatonina e ciò potrebbe contribuire ad alterazioni del metabolismo”, ha spiegato Ivy Cheung della Northwestern University di Chicago.

