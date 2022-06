Dominio Pubblico 2022, tutti gli eventi dal 30 giugno al 2 luglio per gli U25

Dal 30 giugno al 3 luglio, il secondo fine settimana di Dominio Pubblico 2022 pieno di appuntamenti per i più giovani

Continuano gli appuntamenti con Dominio Pubblico – La Città agli Under 25, che – per il nono anno consecutivo, fino al 3 luglio – riporta Roma in mano agli under 25.

Dal 30 giugno al 3 luglio, ancora musica, danza, teatro, circo, performance, mostre, installazioni, cinema e arte digitale, incontri e talk negli scenari di Spazio Rossellini – Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio e Spazio esterno dell’IISS Cine Tv Roberto Rossellini.

Nel secondo weekend di programmazione, per il Teatro va in scena a Spazio Rossellini Cinque modi illegali di salvare il mondo (sulla lotta per la salvezza del pianeta, ma anche di se stessi) il 1° luglio, e il 3 luglio Canzone per l’Apocalisse, performance su una sconclusionata ricerca di un’identità.

E ancora KEBAB, una performance urbana attualissima su panini, food-delivery e teorie del complotto, il 1° luglio nello Spazio esterno dell’IISS Cine Tv Rossellini. Spazio poi alla musica: nello Spazio esterno dell’IISS Cine Tv Rossellini, sul palco l’arte della cantautrice pugliese Melga il 1° luglio, il rock dei Tha Arrows il 2 luglio e il jazz di Celidea il 3 luglio.

Sabato 2 luglio, imperdibile l’appuntamento con la slam poetry del talento di Lorenzo Maragoni, campione mondiale della categoria nel 2022, grazie alla collaborazione con WOW – Incendi Spontanei.

Photo Credit Luca De Benedetti VIA HF4

La Slam Poetry (o il Poetry Slam) è una competizione che mette alla prova i poeti in pubblico, in uno strettissimo legame tra scrittura e performance che ha dato vita a una nuova forma poetica declamatoria, pubblica e popolare. Nata negli anni ’80 in un jazz club di Chicago, la slam poetry è ormai praticata in tutto il mondo, con lo scopo di rinnovare la scena poetica e creare partecipazione nel pubblico.

Dalla poesia al teatro passando per il cinema e la musica

A Dominio Pubblico 2022 spazio al Cinema e alle mostre, tra cui spiccano anche tre show di live painting (l’1, il 2 e il 3 luglio) con Chiara Ferlito, Mariano De Lorenzis e uno special guest in collaborazione con GAU-Gallerie Urbane.

Da evidenziare il progetto speciale ospitato quest’anno, Politico Poetico +, mutuato da Politico Poetico – premio speciale UBU 2021 – della compagnia Teatro dell’Argine dell’Emilia Romagna.

Replicato a Roma, con il sostegno di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, le studentesse e gli studenti di 5 licei sono stati chiamati, dopo un percorso di 10 incontri laboratoriali da gennaio a maggio 2022, a scrivere una lettera alla propria città, convocando un’assemblea e parlando in pubblico: l’evento finale “Il Parlamento incontra la Città” avrà luogo giovedì 30 giugno alle ore 10:30 presso lo Spazio Rossellini, dove gli studenti saranno chiamati a leggere le proprie lettere e presentare le proprie sfide e progetti per il futuro a un’ampia platea di istituzioni e stakeholders del territorio.

ph Lorenzo Pari VIA HF4

Teatro dell’Argine porterà con sé anche lo spettacolo Il Labirinto (venerdì 1 luglio), un progetto realizzato totalmente in virtual reality (VR) dove lo spettatore si muoverà nei cunicoli di una generazione, quella pandemica, che si è persa nei dubbi e nella paura di non farcela.

Infine, sul palco anche Alice Conti / ORTIKA e il suo laboratorio artistico partecipato aperto a tutti dal titolo Preparazione alla battaglia, la cui restituzione scenica Love!Revolt!Battle! avrà luogo domenica 3 luglio allo Spazio Rossellini.

Per info e prenotazioni

prenotazioni@dominiopubblicoteatro.it

Foto: Marina Alessi/Lorenzo Pari/Luca De Benedetti via HF4