Una notizia sconvolgente starebbe facendo “tremare” Ilary Blasi nel processo per la separazione con l’ormai ex compagno, Francesco Totti.

Del caso Francesco Totti e Ilary Blasi se ne è parlato a lungo. Specialmente considerata l’attenzione mediatica che la loro separazione ha generato.

Francesco Totti farà il nome di un ex dirigente della Mediaset nel processo?

A quanto pare, Francesco Totti vorrebbe puntare sugli ipotetici e ripetuti tradimenti di Ilary Blasi, per vincere il processo legale contro l’ex moglie. Per farlo, alcune indiscrezioni parlano di un nome particolarmente conosciuto nel mondo di Mediaset.

Ossia l’ex dirigente delle risorse artistiche Giorgio Restelli. Una personalità che, anche da sola, potrebbe cambiare le intere sorti del processo Totti vs Blasi. In ogni caso, in molti si stanno chiedendo quando e se i due potranno mai tornare in buoni rapporti.

Attualmente senza impossibile, date le armi “bomba” che entrambi, con tutta probabilità, presenteranno al processo per la loro separazione. Staremo a vedere come Ilary Blasi reagirà alla questione. In molti, sulla piattaforma X, continuano a sostenere l’ex conduttrice.

Soprattutto dopo l’uscita di “Unica”, ormai mesi fa su Netflix, il pensiero su Ilary Blasi da parte del pubblico sembra essere cambiato drasticamente.