Per Lorella Cuccarini ipotesi Zecchino d’Oro

“Io e Lorella abbiamo un ottimo rapporto. Ci siamo visti durante ‘La Vita in Diretta’ ma anche dopo. La decisione di affidare solo a Matano il programma è, come ho detto, coerente con una scelta di strutturare il day time con programmi condotti da giornalisti. Ma con lei abbiamo il progetto di tornare a coinvolgerla tour court nell’intrattenimento. Tra le ipotesi c’è anche lo Zecchino d’Oro ma non lo abbiamo definito ora perché ci sono anche altre ipotesi in campo”. Lo ha detto il direttore di Rai1, Stefano Coletta, rispondendo ad una domanda su Lorella Cuccarini al termine della presentazione dei palinsesti autunnali.