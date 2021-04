Come tornare subito in forma: i cibi con meno di 100 calorie che abbiamo tutti in casa

Ci sono alimenti che non solo hanno straordinarie proprietà benefiche, ma anche pochissime calorie e che sono quasi sempre presenti in casa

Quando si vuole perdere peso solitamente siamo presi dallo sconforto perché pensiamo che questo voglia dire rinunce e sacrifici. Ma ci sono tanti alimenti che oltre che avere eccellenti proprietà nutritive per il nostro organismo, sono anche poveri di calorie e questo li rende perfetti per ritrovare la forma fisica.

Come sempre il consiglio è quello di rivolgervi ad uno specialista se volete iniziare una dieta o anche solo adottare un piano alimentare sano ed equilibrato per perdere qualche chilo e ritrovare la vostra forma fisica. Ci sono tanti alimenti che hanno poche calorie e che possono essere perfetti anche per un semplice spuntino. Vediamone 10 che hanno meno di 100 calorie.

Quando si pensa ad alimenti ipocalorici, viene subito in mente la bresaola: ogni fetta ha solo 15 calorie. Quindi è perfetta per sostituire la fesa di tacchino o il prosciutto. Il radicchio rosso ne ha ancora meno: 13 calorie per 100 gr; lo si può mangiare crudo oppure cotto ed è perfetto per condire un piatto di riso o di pasta. 100 gr di finocchi hanno solo 15 calorie e questo li rende uno spuntino perfetto per placare il senso di fame e al tempo stesso non incidere sulla nostra linea. Una scatoletta di tonno al naturale contiene circa 56 calorie, mentre 100 grammi di cozze ne hanno 58! Infine i pomodori perfetti da inserire in un insalata o per un piatto di pasta, hanno 37 calorie per 100 gr.

Tra la frutta le fragole sono perfette per un alimentazione sana e a basso contenuto calorico: ne contengono solo 30 per 100 gr. Bene anche la mela, che ne ha 40 mentre una fetta media di anguria ne ha 47. Anche l’ananas è un eccellente alleato perché oltre alle tante proprietà benefiche naturali, contiene solo 48 calorie (per 100gr). Infine vi segnaliamo la banana. Ricca di potassio 100 gr ne contengono 70 di calorie. Tuttavia essendo ricca di zuccheri è bene mangiarla con moderazione.

