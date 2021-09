Dieta di Antonella Elia, il suo segreto di bellezza a (quasi) 58 anni

Sui social la showgirl ha inaugurato le "Pillole antonelliane", consigli su come vivere meglio grazie all'alimentazione e allo sport

Il prossimo 1° novembre compirà 58 anni, ed è in splendida forma. Chi frequenta abitualmente i social avrà notato che in questi giorni su Instagram impazza la dieta di Antonella Elia. La showgirl infatti ha inaugurato una rubrica chiamata semplicemente “Pillole antonelliane”, in cui dà consigli di varia natura su come vivere meglio. Tra questi non potevano mancare ovviamente anche alcune dritte alimentari. Scopriamo allora come fa la spumeggiante donna di spettacolo a mantenersi così in forma.

La dieta di Antonella Elia

Non è un segreto che Antonella Elia stia seguendo una dieta. I suoi profili social ultimamente pullulano di post e stories dedicati al vivere bene. Alimentazione, sport: la showgirl vuole condividere con i follower i traguardi che raggiunge poco alla volta e magari spronarli a intraprendere un percorso simile al suo. E se i risultati sono quelli che vediamo, non resta che metterci anche noi alla prova.

Che cosa mangia la showgirl

Come riporta Chedonna.it, la dieta di Antonella Elia inizia a colazione con dei pancake farciti con marmellata di mandarinetti cinesi fatta in casa da lei. Altre mattine invece la ex ragazza di “Non è la Rai” preferisce i fichi ai quali affianca yogurt greco, una noce e pochi cornflakes. Questo per non bruciarsi tutti carboidrati con il primo pasto della giornata. Niente caffè per la Elia, ma del tè verde.

A pranzo Antonella Elia si concede, ad esempio, del petto di pollo cotto nel limone e non nell’olio, con un contorno di insalata condita con 2 cucchiaini di olio extra vergine di oliva e un pizzico di sale. Il tutto accompagnato da 3 gallette di riso e un pezzo di avocado.

Una cena tipo prevede invece un piatto di pasta condita con i broccoli, un piccolo pezzo di merluzzo al vapore e un’insalata arricchita con semi di sesamo e alghe.

Dieta ma anche sport

Accanto all’alimentazione, come detto, la dieta di Antonella Elia prevede giustamente dell’attività fisica. Le “pillole antonelliane” sui social, infatti, la mostrano impegnata anche in palestra mentre si allena per restare in forma.

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.