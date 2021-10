“Foodstock” a Parco Labia, 23 e 24 ottobre: 2 giorni di amore puro per il cibo

Hippie Market special edition “Foodstock” torna a Parco Labia per una due giorni dedicata al cibo di strada che si fa arte: il programma

Dalle 10.30 alle 22.30 sabato 23 e domenica 24 ottobre sbarca a Parco Labia un evento che vi farà letteralmente leccare i baffi: Hippie market special edition “Foodstock”, una due giorni di amore incondizionato per il cibo di strada.

Un weekend dove potersi incontrare e scoprire la coloratissima carovana Hippie composta da Street Chef, artigiani e designer, musicisti, ballerine, operatori olistici. Tutta la famiglia potrà divertirsi tra cucine on the road, musica, relax, spettacoli, mercatino Hippie di artigianato e vintage e laboratori creativi e musicali per i più piccoli.

Parco Labia si trasforma per l’occasione in una piccola Woodstock con 10 selezionatissimi Truckfood gestiti da altrettanti street-chef che, tra fornelli e padelle fumanti, proporranno un’abbondante offerta di cibo dolce e salato e bevande pronta a deliziare i palati anche più esigenti e far esplodere le papille gustative.

Cosa vi aspetta all’Hippie Market special edition “Foodstock” a Parco Labia?

Sarà un tripudio di arrosticini di pecora, patata Bio twister con vari condimenti, filetti di baccalà, cuoppi di pesce fritto, burger gourmet con polipo o coktail di gamberi, e ancora polpo arrosto, avocado toast, supplì classici, cacio e pepe, alla amatriciana, pizza con farine bio ad alta idratazione e pizzette fritte.

Foodstock a Parco Labia_ Foto via HF4

Dalle Marche olive ascolane; dall’ Umbria panini con salsiccia di Norcia, scamorza e friarelli o bacon e cheddar; dall’ Africa cous cous Veg o con carne, riso basmati, Fatayas, Wrap mentre direttamente dalla Bavaria Hot-dog gourmet… Il tutto innaffiato da fiumi di birra con Fustock.

Foodstock a Parco Labia: cosa fare con i più picoli

Non mancherà, per i più golosi, l’angolo dei dolci con deliziosi pancake, crepes, e sua maestà il gelato di Verde Pistacchio che trasforma il “mangiare un gelato” in una vera esperienza sensoriale in cui design, creatività e divertimento rendono il gelato ancora più gustoso.

Saranno inoltre allestiti anche spazi dedicati ai mercatini artigianali e vintage, lezioni di yoga, performance di danza del ventre, percorsi olistici, intrattenimento musicale e conferenze sull’Animal Healing.

Foto via HF4

I più piccoli, infine, potranno dar sfogo alla loro immaginazione partecipando a laboratori musicali di tamburo e cajon, lezioni di yoga, laboratori creativi per costruire mandala e acchiappasogni, teatro interattivo dei burattini, riciclo e letture animate.

Foto via HF4