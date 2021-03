Le mandorle hanno molte proprietà benefiche e ora uno studio americano dimostra come siano un ottimo alleato per combattere le rughe

Le mandorle come del resto la frutta secca in generale, hanno molte proprietà benefiche per il nostro organismo. Sono ricche di vitamine e sali minerali e donano energia, fortificano e ossa, riducono trigliceridi e colesterolo e sono ottime per chi soffre di anemia. Ma oltre a questi benefici sono perfette per combattere le rughe, lo dice la scienza.

Mandorle, mangiale così per combattere le rughe: la scoperta della scienza

Uno studio pubblicato sulla rivista Nutrients e condotto dall’Università della California, ha dimostrato che se mangiate tutti i giorni possono ridurre le rughe e migliorare la pigmentazione della pelle nelle donne in menopausa. Lo studio ha seguito 49 donne in post menopausa per 6 mesi dividendole in due gruppi. Ad uno sono state date ogni girono mandorle al posto degli snack e all’altro snack con le stesse calorie del gruppo1. Sono stati fatti poi tre controlli a 6, 18 e 24 settimane.

Alla fine dello studio le donne del gruppo 1 passate 24 settimane hanno riportato una riduzione delle rughe del 16%. Insomma un motivo in più per consumere le mandorle ogni giorno!

Crediti foto@Eleonora D’Urbano