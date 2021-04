Ritrovare la forma fisica senza troppa fatica? Ecco quali sono gli esercizi da fare, senza andare in palestra

Bruciare 200 calorie senza andare in palestra ma semplicemente facendo piccoli gesti quotidiani? È possibile! Ci sono tanti trucchi per tornare in forma anche stando a casa.

Brucia 200 calorie senza troppa fatica e a casa: i trucchi per tornare in forma

Ammettiamolo, è un po’ il sogno di tutti noi riuscire a ritrovare la forma fisica senza troppa fatica, magari senza andare in palestra e dover fare sacrifici. Ebbene, sapevate che ci sono azioni quotidiane che possiamo fare in casa, capaci di farci bruciare senza troppa fatica 200 calorie.

Ad esempio se siete soliti passare molto tempo al telefono, che si tratti del cellulare o di un cordless, parlate camminando! Un’ora di camminata in lungo e in largo per la casa vi farà bruciare circa 200 calorie.

Siete poco motivati per dare lo straccio per terra? Sappiate che pulire i pavimenti è un ottimo esercizio brucia calorie; un’ora di ‘pulizia’ e potrete dire addio a 200 calorie. Stessa cosa se invece dei pavimenti pulite i vetri. Per bruciare la stessa quantità di calorie lavando i piatti dovrete impiegare un’ora e venti, mentre se impiegate solo 40 minuti ne brucerete la metà.

Siete diventati da poco genitori e non trovate il tempo per andare in palestra? Niente paura, spingere il passeggino o la carrozzina per un’ora è un ottimo sistema per bruciare calorie, e al tempo stesso stasera insieme al vostro piccolo per fargli fare una bella passeggiata.

Anche giocare con i bambini, portare a spasso il cane, fare le scale, cucinare e fare la spesa sono tutti ottimi esercizi che vi aiuteranno a bruciare calorie e ritrovare la forma fisica.

