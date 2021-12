Non volete rinunciare a cotechino e lenticchie per il cenone di capodanno, ma volete tenere d'occhio la linea? Ecco la ricetta light

Tra i piatti che non possono mancare al cenone di capodanno ci sono cotechino e lenticchie. Si dice che mangiarli a fine anno porti soldi e fortuna in quello che verrà; ma come cucinarli cercando di tenere sotto controllo anche la linea?

Il cotechino è un alimento ricco di grassi, ma con la cottura giusta può diventare un piatto light. Cuocendolo al vapore, sarà possibile eliminare molto grasso e voilà potrete mangiare una fetta senza troppi sensi di colpa. Per quanto riguarda le lenticchie.. niente burro o strutto! Ecco la ricetta light per capodanno di cotechino e lenticchie.

Cotechino e lenticchie, la ricetta light: il trucco nella cottura

Leggi anche: >> COME DIMAGRIRE DOPO NATALE? 7 SEMPLICI TRUCCHI DA APPLICARE ALL’ISTANTE

Cosa occorre: 1 cotechino fresco, 200 gr di lenticchie secche, 1 spicchio di aglio, qualche foglia secca di alloro, sale e olio quanto basta.

Una volta tolto il cotechino dall’involucro, con una forchetta bucherellatene la superficie. È importante questo passaggio perché evita che il cotechino possa scoppiare durante la cottura. Mettetelo quindi nella pentola a vapore, coprite con il coperchio e lasciate cuocere per circa 3 ore.

In una ciotola mettete le lenticchie e copritele con acqua fredda dove resteranno in ammollo per 2 ore. Quindi scolatele e mettetele in una padella con uno spicchio di aglio, le foglie di alloro e coprite con acqua. Cuocere a fuoco lento per 20 minuti dal momento del bollore. Salate a fine cottura e una volta pronte, scolatele.

A questo punto procedete con l’impiattamento. Mettete le lenticchie in un vassoio e conditele con un filo di olio d’oliva. Tagliate il cotechino a fette spesse un centimetro e disponetele sopra le lenticchie. Il vostro piatto è pronto; servite e buona fortuna e soldi a tutti!

Crediti@shutterstock