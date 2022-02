I vegetariani si ammalano meno di cancro: lo dice la scienza

Una ricerca ha evidenziato che i vegetariani si ammalano il 14% in meno di cancro rispetto a chi mangia carne abitualmente: i dettagli

I regimi alimentari vegetariani comportano diversi benefici per il corpo: la scienza lo ha appurato da tempo, non ultima la scoperta che i vegetariani si ammalerebbero il 14% in meno di cancro rispetto a coloro che mangiano carne tutti i giorni.

Il dato deriva da una ampia ricerca pubblicata su BMC Medicine e condotta da un gruppo di scienziati dell’Università di Oxford. Raccogliendo e analizzando dati appartenenti a circa 470mila pazienti, i ricercatori hanno sottolineato il legame tra consumo di carne e maggiore insorgenza di tumori in uomini e donne.

Hanno poi evidenziato che chi mangia per lo più pesce ha un rischio del 10% di contrarre malattie tumorali mentre sono i vegetariani ad ottenere i benefici maggiori da questo tipo di regime alimentare.

Vegetariani e cancro: lo studio recente

Le donne avrebbero il 18% di possibilità in meno di sviluppare il cancro al seno (ATTENZIONE A QUESTI STRANI SINTOMI, POTREBBERO ESSERE UN CAMPANELLO D’ALLARME) dopo la menopausa; gli uomini invece avrebbero il 31% di probabilità in meno di sviluppare il cancro alla prostata.

Ovviamente questi numeri devono essere ben contestualizzati e intervengono altri fattori nell’insorgenza di tumori come l’indice di massa corporea, la propensione al fumo, il quantitativo di grasso viscerale.

Appare comunque certo che le diete che contemplano un basso contenuto di carne – e a maggior ragione quelle vegetariane – allontanano il rischio di contrarre alcuni tra i più comuni tumori come quello al seno, all’intestino e alla prostata.

Foto: Shutterstock