Secondo nuove scoperte scientifiche, la polvere domestica potrebbe essere un fattore nascosto nell’aumento di peso

Quando si cerca di capire perché quei chili in più si accumulano nonostante una dieta costante e l’esercizio fisico regolare, la risposta potrebbe risiedere proprio sotto il nostro naso: nella polvere che si accumula nelle nostre case.

LEGGI ANCHE:– PULIZIE, IL TRUCCO DELLE ‘MOSCHE’ PER AVERE SEMPRE CASA PULITA

Un recente studio condotto presso la Nicholas School of the Environment della Duke University ha sollevato un’interessante ipotesi: alcune sostanze chimiche presenti nella polvere domestica potrebbero essere responsabili dell’aumento di peso. Queste sostanze, che alterano il sistema endocrino, sono in grado di promuovere lo sviluppo di cellule adipose, contribuendo così al sovrappeso e all’obesità.

La ricerca, che ha esaminato campioni di polvere prelevati da diverse case nella Carolina del Nord centrale, ha rivelato che anche piccole concentrazioni di sostanze estratte dalla polvere possono favorire la proliferazione e lo sviluppo delle cellule adipose. Questo fenomeno potrebbe avere gravi implicazioni, specialmente nei bambini, poiché le sostanze chimiche presenti nella polvere sono spesso onnipresenti in molti prodotti di uso quotidiano, come vernici, giocattoli, detersivi e cosmetici.

Una pratica consigliata per contrastare questo problema è quella di mantenere una buona igiene domestica, incluso il regolare utilizzo dell’aspirapolvere per ridurre l’accumulo di polvere. In questo modo, si potrebbe contribuire a ridurre l’esposizione alle sostanze chimiche nocive presenti nella polvere e, di conseguenza, a preservare la forma fisica e la salute generale.

Foto: Shutterstock