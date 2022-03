Giornata del Sonno, occhi sempre più stanchi: 5 rimedi per rilassarli

In occasione della giornata del sonno ci viene ricordata l'importanza del riposo. Ecco alcuni trucchi per rilassare gli occhi spesso arrossati a causa di uno stile di vita non propriamente sano.

Il 18 marzo si celebra la Giornata del Sonno, ricorrenza voluta sin dal 2008 dalla World Association of Sleep Medicine (WASM). Lo scopo, com’è facile intuire, è quello di porre l’accento sull’importanza del dormire bene e sulle problematiche che, al contrario, possono insorgere nel momento in cui la qualità del sonno sia scarsa. A non dormire bene non sono in pochi: si stima che circa il 45% della popolazione abbia difficoltà in tal senso.

Giornata del sonno: perché è importante dormire bene

La Giornata del Sonno serve a ricordarci quanto fondamentale sia questa attività. Al pari di mangiare e bere, dormire è fondamentale per gli esseri umani (e non solo). Serve a reintegrare il tessuto cerebrale, influenzare positivamente le attività mnemoniche, favorire la rigenerazione della pelle contro l’invecchiamento cutaneo. E ancora aiutare il dimagrimento, la disintossicazione dell’organismo, allontanare lo stress e nei bambini a regolare il metabolismo, come ricorda Regina.eu.

Ecco perché la medicina è sempre più interessata a indagare il legame tra il sonno e le possibili patologie fisiche e psichiche.

Occhi stanchi, le cause

Eppure, spesso non riusciamo a dormire bene anche se i nostri occhi sono sempre più stanchi. Le cause di questo affaticamento, manco a dirlo, sono spesso riconducibili al lavoro. Trascorriamo troppe ore davanti allo schermo del pc e dello smartphone, in ambienti dove prevale la luce artificiale. La conseguenza sono occhi pesanti, stanchi e arrossati.

I trucchi per rilassare gli occhi

Ci sono però dei modi per rilassare gli occhi. Si tratta di semplici trucchi che possiamo iniziare ad adottare magari in concomitanza con la Giornata del Sonno e provare a portarci dietro come sana abitudine.

Il sito Grandvision.it consiglia un esercizio di palming, ovvero coprire gli occhi con il palmo della mano, appoggiando le dita sulla fronte. Aiuta a riposare gli occhi e la mente, riducendo lo stress della routine quotidiana. Altri trucchi sono il blinking, cioè sbattere le palpebre rapidamente per qualche minuto, alzare gli occhi al cielo roteandoli prima in senso orario e poi antiorario, lentamente, cercando di allungare lo sguardo il più lontano possibile. E ancora: impacchi caldi e freddi alternati per circa 5 secondi sugli occhi, ripetuti per almeno 5 volte, e spostare la messa a fuoco alternando la visione di un oggetto vicino a quella di un oggetto lontano per circa 5 secondi ciascuno.

Foto: Shutterstock