Bere acqua 10 minuti prima di dormire: i benefici su glicemia e colesterolo

L'idratazione del nostro corpo è fondamentale per la nostra salute. Bere acqua prima di andare a dormire avrebbe effetti positivi

Bere acqua è fondamentale per la salute del nostro corpo. Secondo alcuni berne un bicchiere 10 minuti prima di dormire avrebbe effetti positivi su colesterolo e glicemia.

Leggi anche : >> QUANTA ACQUA DOBBIAMO BERE IN BASE ALL’ETÀ: L’ERRORE CHE COMMETTIAMO TUTTI

I pareri non sono del tutti unanimi: c’è chi ritiene che sia una pratica non corretta e chi invece assicura degli effetti benefici sul sistema circolatorio. Berne troppa prima di andare a dormire porterebbe a svegliarsi durante la notte per andare in bagno. Questo comporta un’interruzione del sonno ed è stato dimostrato che anche dormire bene influisce sulla salute del nostro organismo.

È anche vero però, che nonostante abbiamo bevuto durante il giorno (la quantità consigliata è di almeno 1,5/2 litri di acqua) a fine giornata il nostro corpo potrebbe essere un po’ disidratato. Ecco quindi che bere un bicchiere di acqua 10 minuti prima di coricarsi consentirebbe al nostro organismo di restare idratato durante le ore notturne.

Crediti foto@shutterstock