Hai carenza di proteine? Attenzione a questi campanelli d’allarme

L’alimentazione è alla base della salute del nostro corpo, che sa inviarci campanelli d’allarme per indicarci se siamo carenti di qualche nutriente. Molte persone ad esempio hanno carenza di proteine senza saperlo; allora come fare per capirlo e perché sono importanti?

Un regime alimentare sano ed equilibrato è importante, ma può capitare di seguire un alimentazione squilibrata o un regime alimentare che non è adatto a noi. La dieta mediterranea è da molti esperti considerata la più giusta ed equilibrata. Tuttavia oggi esistono molti regimi alimentari che spesso si basano sull’esclusione di alcuni alimenti dalla nostra routine alimentare. Togliere uova, carne, pesce e latticini può portare ad una carenza di proteine.

Queste sono fondamentali per la pelle, le ossa, il sistema immunitario, e la crescita muscolare specie per chi fa sport. Ecco perché, una carenza di questa componente può essere dannosa per il nostro organismo. Ma, come dicevamo all’inizio, il nostro corpo ci manda spesso segnali per avvisarci che qualcosa non va. Nel caso di carenza di proteine tali campanelli d’allarme possono essere una costante fame, dolori articolari o debolezza muscolare, stanchezza, gonfiore alle mani, piedi, gambe o addome. Se le unghie delle mani sono fragili, sottili e tendono a spezzarsi può essere un segnale che stiamo assumendo poche proteine, così come una pelle secca e squamata o una forte perdita di capelli.

Infine anche il non riuscire a dimagrire potrebbe essere un campanello di allarme. I cibi ricchi di proteine infatti richiedono un maggiore sforzo metabolico che porta quindi il corpo a bruciare più calorie. Se vengono a mancare tali alimenti, il nostro metabolismo risulterebbe rallentato.

