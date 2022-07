Scottature solari, non fare mai così: il rischio (ignorato) su TikTok

Estate vuol dire abbronzatura perfetta ma anche scottature solari. Ecco alcuni consigli trovati su TikTok assolutamente da non seguire

Le scottature solari sono bruciature della pelle che non vanno sottovalutate e curate nel modo corretto. La rete è una fucina di informazioni a portata di mano, ma non sempre le informazioni che si trovano sono corrette. Come quelle che stanno spopolando su TikTok e che non sono da seguire.

Un’abbronzatura perfetta, bella dorata è il sogno di molti; ma è bene ricordarsi di proteggere la pelle per evitare eventuali scottature solari che come dicevamo non sono sa perdere alla leggera. Oltre che essere a volte molto dolorose, aumenta le possibilità di sviluppare il melanoma (un tumore della pelle).

Per questo è bene non seguire i consigli dati da alcuni TikToker su come intervenire sulle bruciature causate dal sole. Su TikTok stanno spopolando dei video in cui i ragazzi mostrano soluzioni di dubbia valenza anzi rischiose, per contrastare le bruciature del sole.

I suggerimenti dei TikToker da non seguire: dall’aceto alla panna acida

Ad esempio usando l’aceto di vino bianco. Assolutamente da non fare: l’aceto è molto acido e ha un Ph pari a 2 e 3 il che lo inserisce nella scala acida appunto. Metterlo sulla pelle già danneggiata, può creare ulteriori lesioni cutanee oltre ad accentuare il dolore e l’infiammazione.

Altra azione da non fare è l’uso del collutorio. Secondo alcuni ragazzi, nebulizzare il collutorio sulle parti ustionate allevierebbe il dolore. Sebbene il mentolo e l’eucalipto presenti nella soluzione possano dare una sensazione di freschezza, la presenza di alcool come l’acido benzoico però aumenta il senso di bruciore.

Ma le trovate da non fare e di cui i ragazzi ignorano i rischi, non finiscono qui. C’è chi propone l’uso della panna acida spalmata sulla scottatura o il contouring solare. La crema solare non è un cosmetico. Scegliete il giusto fattore di protezione (SPF) e applicatela su tutto il corpo anche più volte al giorno se le ore di esposizione sono molte. Non solo vi aiuterà a non bruciarvi e proteggerà la pelle dall’insorgenza di possibili tumori, ma vi consentirà di avere un’abbronzatura sana oltre che bella.

Si tratta di soluzioni decisamente creative ma rischiose e da non seguire. Se vi trovate a fare i conti con le scottature solari, sappiate che tra i metodi sicuri per lenire il dolore e prendersi cura della pelle, tra i rimedi naturali c’è l’aloe vera. Si tratta di una pianta ricca di proprietà rigeneranti e antiossidanti e il suo gel se cosparso e massaggiato sulla pelle lesionata ha un’azione lenitiva donando sollievo.

Tuttavia in presenza di scottature, rivolgetevi al vostro medico o ad un farmacista che saprà consigliarvi cosa fare in base al grado si bruciatura.

Crediti foto@Shutterstock