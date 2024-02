Vuoi mantenere la tua mente felice e vigorosa? Ecco il segreto per migliorare il tuo umore e la tua vitalità in soli quattro giorni

È noto che l’antica saggezza popolare raccomanda di mangiare una mela al giorno per mantenere il medico lontano, tuttavia, sembra che un altro frutto possa offrire benefici sorprendenti per la salute mentale: il kiwi. Un recente studio condotto da ricercatori neozelandesi ha rivelato, infatti, che l’inclusione di kiwi nella dieta può portare a miglioramenti nell’umore e nella vitalità in appena quattro giorni.

Lo studio che rivela le potenzialità del kiwi

Pubblicato sul prestigioso British Journal of Nutrition, lo studio ha evidenziato l’importanza della vitamina C presente nel kiwi, notoriamente associata al benessere psicologico. Durante l’esperimento, condotto su un gruppo di 155 adulti con livelli variabili di vitamina C, i partecipanti sono stati divisi in tre gruppi:

uno che ha assunto un placebo ,

, un altro che ha ricevuto un integratore di vitamina C

e un terzo che ha consumato due kiwi al giorno.

I risultati hanno dimostrato che entrambi i gruppi che hanno ricevuto la vitamina C, sia attraverso l’integratore che attraverso il consumo di kiwi, hanno sperimentato miglioramenti nell’umore. È stato però il gruppo che ha consumato kiwi ad avere benefici ancora più evidenti, con un aumento significativo della vitalità e una sensazione generale di successo, rispetto agli altri due gruppi.

Ciò che rende questo studio ancora più interessante è la velocità degli effetti positivi. Mentre altri integratori possono richiedere settimane per manifestare benefici tangibili, i partecipanti che hanno mangiato kiwi hanno riportato miglioramenti già dopo 4 giorni e un picco di benessere che è durato fino a 14-16 giorni.

È importante notare che lo studio ha utilizzato la varietà SunGold di kiwi, che è particolarmente ricca di vitamina C. Tuttavia, ciò non dovrebbe scoraggiare coloro che preferiscono altre varietà di kiwi, poiché tutti i kiwi contengono quantità significative di questa vitamina essenziale.

Se quindi il detto “una mela al giorno” rimane un consiglio valido, aggiungere il kiwi alla tua dieta potrebbe essere la chiave per migliorare il tuo stato d’animo e la tua salute mentale in generale. Quindi la prossima volta che ti trovi al supermercato, non dimenticare di prendere qualche kiwi in più per garantire un benessere mentale ottimale.

Foto: Shutterstock