Usare internet con regolarità fa bene alla salute! A rivelarlo è uno studio recente che sembra contraddire quanto si pensava finora.

L’utilizzo quotidiano di internet è da tempo oggetto di dibattito, con molte opinioni che ci mettono costantemente in guardia contro i suoi presunti effetti nocivi sulla salute mentale e il benessere personale. Tuttavia, uno studio condotto da due eminenti ricercatori, sembra contraddire quanto si pensava finora (e che in genere è avallato dalla cosiddetta ‘saggezza popolare‘), presentandoci una prospettiva sorprendentemente diversa. Gli studiosi, infatti, hanno scoperto una correlazione significativa tra l’uso quotidiano di internet e il benessere personale. Ma quanto c’è di vero in questa loro ricerca? Sarà vero che usare internet fa bene al benessere personale?

Usare internet regolarmente fa bene! La nuova scoperta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Quante volte ci hanno detto che utilizzare internet tutti i giorni fa malissimo e che dovremmo perlomeno smettere di farlo quotidianamente? Ebbene, arriva un contrordine.

A quanto pare, infatti, l’utilizzo tutti i giorni della rete sembra avere un impatto positivo sul nostro benessere. Lo dimostra uno studio condotto dai due studiosi Przybylski e Vuorre, delle università di Oxford e Tilburg.

I due scienziati hanno condotto una ricerca su 2,4 milioni di persone di almeno 15 anni di età, dimostrando che nell’84,9% dei casi esiste una correlazione tra l’uso quotidiano di internet e il benessere personale. Anzi, avere un accesso costante alla rete sembra in grado di far aumentare il tasso di soddisfazione della propria vita rispetto a chi non ce l’ha.

Ovviamente, questo non significa che bisogna accedere al web in maniera indiscriminata: rimane un posto pieno di insidie e pericoli dove stare attenti è obbligatorio!

Photo Credits: Shutterstock