È la regione più longeva d’Italia: il segreto è nascosto nella terra. Non si tratta della Sardegna

Le Marche sono la regione più longeva d'Italia e una delle più longeve al mondo: il segreto della loro lunga vita è nascosto nella terra

Secondo i dati ISTAT, tra il 2009 e il 2021, sono state registrate oltre 7.000 persone in Italia con un’età superiore ai cento anni, di cui la maggior parte sono donne e vivono principalmente nelle regioni del Nord Italia. Inoltre, più di 1.000 di queste persone hanno raggiunto o superato i 105 anni. Ma qual è la regione più longeva d’Italia?

La regione più longeva d’Italia non è la Sardegna: ecco qual è

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La persona più anziana attualmente in vita in Italia risiede nelle Marche e ha compiuto 112 anni. Le Marche sono da sempre una delle regioni più longeve d’Italia e questo fa pensare che ci sia una correlazione tra la qualità della vita e la durata della stessa.

In realtà, qualcuno ha ipotizzato che ci siano fattori genetici che rendono le persone delle Marche più longeve rispetto ad altre regioni, ma probabilmente non è così. Non si tratta infatti o di una popolazione di una particolare etnia o che vive isolata. E, a dirla tutta, i fattori in ballo sono tantissimi. Ma, allora, qual è il segreto di questa longevità?

Qual è il segreto della lunga vita degli abitanti delle Marche?

Partiamo dal principio. Nelle Marche, l’agricoltura di alta qualità svolta in maniera sostenibile e con passione da contadini esperti depositari di saperi ancestrali è certamente uno dei fattori che contribuiscono a una vita sana. Le colline ondulate, gli animali pascolanti liberamente e il mare con il pesce fresco sono altri dettagli importanti che caratterizzano la regione. Ma non è solo la dieta ad avere un ruolo cruciale nella longevità dei marchigiani.

Anche l’artigianato tradizionale, praticato da molte piccole imprese, anziché da poche grandi industrie, è un altro aspetto che contribuisce a una migliore qualità della vita. Poi, le città delle Marche sono piccole e vivono un’atmosfera più familiare, favorendo il senso di appartenenza e di comunità.

In sintesi, il segreto della longevità delle persone che vivono nelle Marche è nascosto nella terra stessa. La combinazione di un’agricoltura di alta qualità, paesaggi naturali, artigianato locale e una dieta sana, unita a uno stile di vita più lento, è ciò che contribuisce a mantenere in salute le persone che abitano in questa bellissima regione.

2023 Anno del Turismo di Ritorno. Alla Scoperta delle Origini: il progetto di Regione Marche

Proprio per questa serie di motivi, la Regione Marche, insieme all’Associazione dei Marchigiani del Mondo e a 30 comuni del territorio, ha aderito con grande convinzione al progetto “2023 Anno del Turismo di Ritorno. Alla Scoperta delle Origini“, patrocinato dal Consiglio delle Regioni e delle Province Autonome.

L’iniziativa è rivolta a tutti i connazionali di seconda, terza e quarta generazione che vivono all’estero, invitandoli a riscoprire le loro radici e a conoscere meglio il territorio di cui i loro antenati sono originari. Questa è un’opportunità per riallacciare i legami con l’Italia e magari creare nuove sinergie con le imprese per valorizzare e promuovere i prodotti e i territori.

