Pane, prezzi in aumento del 20%: come riciclare quello raffermo

La tradizione della cucina italiana è ricca di ricette per non sprecare gli alimenti come quelle con il pane raffermo

Non solo bollette di luce e gas e carburante: tra i prezzi che stanno aumentando c’è anche quello di pane, caffè, verdure e pasta. Un effetto domino che si fa già sentire sulla spesa degli italiani, aumentata del 20%. Rispetto allo scorso anno, il pane ha subito un rincaro del 3,9%.

Leggi anche : >> QUESTO È L’UNICO PANE ADATTO A CHI STA A DIETA: ECCO IL MIGLIORE PER PERDERE PESO

Ma la tradizione culinaria italiana è costellata di ricette che consentono di evitare sprechi in cucina e che vedono il pane raffermo protagonista. Dagli agnolotti piemontesi alla panzanella toscana, dalla ribollita ai passatelli dell’Emilia Romagna, da nord a sud le ricette sono tantissime. Ma le soluzioni non finiscono qui; ecco quindi 5 modi per non sprecare il pane avanzato.

Pane Raffermo 5 modi per utilizzarlo

Lo si può usare per ottenere del pangrattato, come base per bruschette e crostini (passandolo un poco in forno così da biscottarlo). Tagliato a fette non troppo spesse e messo per qualche minuto in forno ben caldo può diventare una valida alternativa alle fette biscottate. Ma il pane raffermo è perfetto anche come addensante degli impasti. In quello delle polpette o degli hamburger oppure in quello dei ripieni delle melanzane, zucchine o calamari.

Volete provare una ricetta con il pane raffermo protagonista? Potete usare la sua mollica per preparare delle ottime polpette vegetali da completare con delle verdure di stagione.

Crediti foto@Shutterstock