Vuoi dimagrire davvero? A colazione mangia questo frutto e vedrai gli effetti

A ideare questo regime alimentare chiamato Morning Banana Diet è stato il medico giapponese Fujimoto e farebbe perdere fino a 3 kg in 4 giorni

Vuoi dimagrire davvero? Allora potresti provare un regime alimentare che mette al centro l’assunzione di un frutto in particolare. Una dieta che permetterebbe di perdere fino a 3 chili in 4 giorni. A ideare questo regime alimentare è stato il medico giapponese Fujimoto. Non solo fa perdere peso, ma aiuta anche chi soffre di malattie cardiovascolari.

Morning Banana Diet per dimagrire davevro

Se vuoi dimagrire davvero potresti provare la Morning Banana Diet. Una dieta che, come è facile intuire già dal nome, vede come grande protagonista la banana. Si dovrebbe mangiare questo frutto a colazione insieme a uno yogurt, una tazza di caffè, latte o tè. Sarebbe meglio scegliere banane fresche e mature, quelle acerbe infatti potrebbero provocare indigestione.

Che cosa mangiare

Come riporta Inran.it la banana torna anche a pranzo e a cena in questa particolare dieta. Consentiti anche formaggi magri, carne, verdure o yogurt. Si possono mangiare in quantità limitate le patate, il riso, la pasta e tutti i carboidrati in generale. Ammessi pure gli snack e i dolci, ma solo una volta al giorno, ed è meglio non scegliere i prodotti da forno o i gelati. Da evitare invece il pane bianco e lo zucchero.

Fondamentale bere tanta acqua, almeno 2 litri al giorno, masticare bene durante i pasti e fare almeno una camminata al giorno. È anche indispensabile dormire bene. Ecco perché non sarebbe affatto male cenare entro le 20 e poi coricarsi presto. Se vuoi dimagrire davvero questa dieta come si può notare non è drastica, consente di soddisfare anche la voglia di dolce ma in quantità limitata.

I benefici della banana

La banana è ricca di tantissime proprietà e offre numerosi benefici grazie agli antiossidanti. Solo per citare qualche beneficio: fa bene ai muscoli grazie alla presenza del potassio, aiuta l’intestino a funzionare bene dato che è utile in caso di intestino pigro o diarrea. E ancora: è ricca di vitamina C e aiuta a prevenire le infiammazioni e a combattere i radicali liberi. Ha proprietà antiossidanti e quindi riesce a contrastare l’invecchiamento. Aumenta il senso di sazietà grazie alle fibre vegetali e sempre grazie al potassio migliora la concentrazione.

