Festa della donna, i desideri più reconditi tra i 25 e i 50 anni

Quali sono i desideri delle donne? Che abbiano 25 anni o 50, secondo un sondaggio tutte desiderano la stessa cosa

L’8 marzo si celebra la Festa della donna. Solitamente gli eventi a lei dedicati in questa occasione sono molti. Ma cosa desiderano veramente le donne, quali sono i loro desideri più reconditi?

Lo svela Meetic, il servizio di dating presente in Italia dal 2005, che in occasione del 2022 ha lanciato una nuova campagna e un sondaggio. Su quasi 400 donne di età compresa tra i 25 e i 50 anni, il 71% di esse desidera intensamente vivere una storia d’amore. Sebbene la pandemia e il difficile momento che stiamo vivendo a livello mondiale, abbiano in parte cambiato e influenzato il nostro modo di vivere, il desiderio di trovare l’amore rimane presente e forte.

Il 53% delle intervistate ha dichiarato che la pandemia ha cambiato le loro aspettative sulle relazioni amorose. L‘81% ha affermato che la crisi sanitaria ha reso più difficile incontrare persone che condividano le loro stesse aspettative per una relazione.

Quello però che emerge da questo sondaggio è che le donne hanno le idee chiare. Sanno perfettamente quali devono essere i cardini di un rapporto a due. Sincerità, fiducia e complicità. L’amore è il sentimento che muove il mondo e siamo certi che prima o poi riuscirà a trionfare nel cuore di tutti.

I dati del sondaggio di Meetic:

Dati raccolti su 399 Donne:

53% 25-34 anni

47% 35-49 anni

Il tuo desiderio di vivere una storia d’amore è…

inteso per il 71%

La crisi sanitaria legata al Covid-19 ha reso più intenso il tuo desiderio di vivere una storia d’amore?

Sì per il 51%

Gli aggettivi che meglio descrivono la storia d’amore che vorresti vivere:

complice 49%

romantica 47%

appassionata 46%

autentica 45%

intensa 44%

stabile 40%

gioiosa 37%

In quale misura sei d’accordo con le seguenti affermazioni?

Una storia d’amore è una storia…

Basata sulla sincerità 90%

Basata sulla fiducia 88%

Ricca di emozioni 88%

Che si vive pienamente 84%

Che dura nel tempo 84%

Che permette di avere un punto fermo nella vita 84%

Che permette di vivere delle nuove esperienze 82%

Che ci emoziona ogni giorno 82%

Che richiede compromessi da parte di entrambi 78%

Piena di sorprese 78%

Durante la quale non ci si accorge del tempo che passa 77%

Essenziale nella propria vita 67%

Finalizzata al matrimonio 51%

Finalizzata a un progetto di genitorialità 49% ma non per il 51%

La crisi sanitaria ha modificato le tue aspettative sulle relazioni amorose?

Sì per il 53%

Dopo questa crisi sanitaria, avrai ancora più bisogno di…

autenticità e di sincerità nelle relazioni/negli incontri 47%

emozioni 38%

Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni?

Voglio una storia seria, ma non noiosa 83%

Incontrare persone che condividano le nostre stesse aspettative per una relazione diventa ogni giorno più complicato 81%

A causa della crisi sanitaria, hai frequentato i siti/le app di incontri…

Come prima 42%

Quali comportamenti adotti quando incontri una persona che ti interessa?

Seleziono attentamente le persone che voglio incontrare dal vivo 78%

Mi prendo il tempo di conoscere l’altra persona (lunghi scambi di messaggi, appuntamenti virtuali…) 76%

Mi assicuro delle intenzioni dell’altra persona prima di incontrarla dal vivo 76%

Presto attenzione alle aspettative dell’altra persona 75%

Se scocca la scintilla e c’è dialogo, ho fretta di incontrare la persona dal vivo 66%

Apprezzo ogni istante di un primo appuntamento 66%

Crediti foto@shutterstock