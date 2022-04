Charlene di Monaco, Alberto non ha più forze e Carolina ne approfitta

Il Principe Alberto oramai sembra stanco di combattere ogni diceria e rumor sul conto di Charlene di Monaco: attualmente la moglie si troverebbe in Corsica lontana dalla tossicità di Casa Grimaldi e altrettanto distante dagli impegni e le pressioni che il suo ruolo le impone.

Si vocifera che l’ex nuotatrice tornerà al fianco del marito a fine maggio, in occasione del Gp di Montecarlo di Formula 1: l’evento ha sempre appassionato la coppia e sarebbe il momento perfetto per tornare ufficialmente, dopo la convalescenza in Svizzera e la fuga.

Foto: Kikapress