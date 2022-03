Charlene di Monaco detta le condizioni per non divorziare da Alberto: è crisi

Da quando Charlene di Monaco è tornata, non si parla altro che di divorzio di Alberto: la Principessa detta le condizioni per evitare lo scandalo

Per mesi e mesi la paura che si concretizzasse il divorzio tra Charlene di Monaco e Alberto ha tenuto banco sulle pagine dei magazine rosa di mezzo mondo: ora è crisi vera, ma lo scandalo non s’ha da compiere.

Divorzio Alberto Charlene di Monaco? Così eviteranno lo scandalo

Da quando la Principessa è tornata dalla clinica in Svizzera, non si è ancora fatta vedere accanto al marito o ai figli e sta terminando la convalescenza nella residenza estiva a Roc Agel, posto che l’ex nuotatrice ama particolarmente.

D’altronde non sono nuove le voci secondo cui Charlene non si sarebbe mai sentita a proprio agio a Casa Grimaldi e che al Palazzo siano legati ricordi brutti e dolorosi.

Ma torniamo per un attimo al divorzio. Stando ai rumord firmati Voici, Charlene di Monaco avrebbe per la prima volta espresso ad Alberto la volontà di allontanarsi da lui aggiungendo però che sarebbe disposta a non dar seguito allo scandalo se il marito sarà pronto ad accettare alcune condizioni.

La prima ed imprescindibile è proprio quella di non vivere con lui a Palazzo, ma con i figli a Roc Agel e farli crescere lontani dalla vita di corte. Per il Principe Alberto divorziare non è un’opzione percorribile e, essendo disposto a tutto pur di non veder concretizzata questa ipotesi avrebbe già risposto “oui” all’ultimatum della moglie.

Charlene non ne può più: le condizioni per restare

Gli esperti indicano anche il costante presenzialismo della cognata Caroline nella vita di Alberto, Jacques e Gabriella tra i fattori scatenanti del (mancato) divorzio. Sappiamo che i rapporti tra le due donne sono sempre stati tesi e freddi, e nella lunga assenza di Charlene, Caroline ha fatto anche da mamma ai nipotini…

Ora basta, però. La Wittstock vuole riappropriarsi della sua vita e stare lontana dalla negatività di Casa Grimaldi. Vedremo come sarà la gestione dei figli insieme ad Alberto che, ne siamo sicuri, non vorrà rinunciare così facilmente ai gemellini.

