Giubileo di Platino, la trovata kitsch per onorare Elisabetta II: rivolta del web

Per festeggiare la Regina e la sua devozione all’Inghilterra durata 70 anni, sono stati proiettati su Stonehenge 8 iconici ritratti di Sua Maestà, uno per ogni decennio che ha attraversato. L’iniziativa non sembra essere stata molto gradita dal popolo del web tanto che alcuni commenti sotto al video non sono stati particolarmente gentili:

“Imbarazzante”, “vera spazzatura”, “orribile”, ecco alcune delle risposte date dagli utenti… E voi che ne pensate?

Our spellbinding homage to Her Majesty The #Queen! 👑

We've projected eight portraits of Queen Elizabeth II onto Stonehenge in celebration of the #PlatinumJubilee. pic.twitter.com/vn5vkGHJGt

