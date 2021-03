La Regina Elisabetta potrebbe essere l'ultima monarca inglese: la profezia di Nostradamus su Sua Maestà, ecco cosa predisse l'astrologo

L’ultimo anno per la Regina Elisabetta è stato indimenticabile in senso negativo: tra Megxit e pandemia ha dovuto tenere le redini della ‘Firm’ praticamente da sola, ma quanto ancora durerà il suo regno? Sul web è rispuntata la profezia di Nostradamus, il veggente e astrologo francese del 16° secolo che già avrebbe anticipato eventi catastrofici come l’avvento del terzo Reich o la caduta delle Torri gemelle.

Nostradamus, la profezia sulla Regina Elisabetta e il futuro della monarchia

Secondo Nostradamus, la Regina Elisabetta sarebbe l’ultima monarca inglese e quando si spegnerà nessuno – né Carlo né William – prenderanno il suo posto sul trono. Nella Centuria 8 quartina 97 si legge:

“Ai confini di VAR Pompotans cambierà, presso la riva i tre bei bambini nasceranno, rovina al popolo per età in competizione, il regno in paese cambierà e più crescer si vedrà”.

Gli studiosi delle opere e della visione dello speziale francese sembrano concordi nell’interpretare questa quartina come la fine del regno di Elisabetta: traducendo la profezia in modo più moderno, si parla infatti della nascita di tre bambini poco dopo la fine della guerra che non faranno più crescere il paese.

Elisabetta II e la profezia su William, Harry e Beatrice

I tre bambini di cui accenna, in modo criptico, Nostradamus, sarebbero William, Harry e Beatrice – nati poco dopo la fine della guerra nelle Falkland – che porterebbero il regno britannico in una nuova era, senza monarchia.

La Megxit e le ultimissime rivelazioni della Markle sulle discriminazioni di matrice razzista nei confronti di Archie da parte della Royal Family hanno di certo minato il potere dell’’Istituzione’ e l’azione unificatrice che Sua Maestà ha portato in tanti anni di regno potrebbe essere vanificata un secondo dopo la sua dipartita.

Ma è bene anche ricordare che il fascino di Nostradamus e delle sue profezie risiede anche nel fatto che sono talmente criptiche da poter essere interpretate molto liberamente.

Foto: Kikapress