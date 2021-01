Sappiamo già che i cani sono intelligenti. Ora uno studio rivela che alcuni possono riconoscere una parola dopo averla sentita 4 volte

I cani ci hanno abituato a imprese straordinarie che dimostrano quanto sono intelligenti. Sono in grado di individuare una persona sotto le macerie o addirittura di accorgersi di una crisi ipoglicemia in una persona diabetica. Tutti i nostri amici a 4 zampe sono intelligenti e uno studio ha scoperto che alcune razze sono in grado di apprendere velocemente come un bambino di 2-3 anni.

Se avete un cane, avrete sicuramente detto o avuto la certezza che parlandogli vi capisca. Ed effettivamente è così. Alcune razze sono in grado di riconoscere il suono di alcune parole dopo averle sentite solo 4 volte. È questa la straordinaria scoperta fatta dagli esperti del Family Dog Project del Dipartimento di Etologia dell’Università Eotvos Lora’nd di Budapest. Lo studio, pubblicato sul Scientific Reports, ha osservato Whiskey (un Border Collie) e Vicky Nina (Yorkshire terrier), in una situazione ludica con i rispettivi proprietari. Questi durante una sessione di gioco, ripetevano il nome di un giocattolo e i cani sono stati in grado di imparare quella parola.

“Le evidenze scientifiche sembrano suggerire che i nostri amici a quattro zampe non riescano a imparare i nomi degli oggetti e le parole – ha dichiarato Claudia Fugazza dell’Università Eotvos Lora’nd di Budapest – a meno che non vengano addestrati in modo approfondito, ma alcuni esemplari mostrano invece un’abilità particolarmente spiccata”.

Tuttavia c’è bisogno di un po’ di addestramento ed è raro che l’abilità di imparare parole nuove emerga senza un esercizio formale. Lo studio ha notato anche che il ricordo di quelle parole è sbiadito dopo pochi minuti, il che indica che serve un’esercizio più prolungato per l’apprendimento. Proprio per vedere quale sia il numero di parole che i cani possono apprendere in poco tempo, è stata lanciata la Genius Dog Challenge come ha spiegato Claudia Fugazza “speriamo possa identificare gli altri esemplari come Vicky Nina e Whiskey, dotati di abilità davvero eccezionali”

