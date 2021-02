San Valentino, dai baci di Carlo Cracco ai cuoricini di Cannavacciuolo: quanto costano?

Per la festa degli innamorati i due chef propongono cioccolatini che scaldano il cuore e fanno felici anche i palati più esigenti

San Valentino si avvicina e molti fidanzati si staranno arrovellando su quale regalo fare alla propria amata. Neanche il tempo di riprendersi dalle spese natalizie che la festa degli innamorati è dietro l’angolo e tocca metter mano nuovamente al portafogli. Va detto che quest’anno ce la si può cavare con un conto decisamente meno salato dal momento che non è consentito uscire a cena, quindi lo stipendio del mese precedente è salvo. Ma per non provocare l’ira funesta del partner è bene ripiegare almeno su un pensierino. Certo, ci sono i classici Baci Perugina che fanno sempre la loro figura, ma perché non optare per una volta per cioccolatini da chef, magari di due volti amati come Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo?

I cuoricini di cioccolato di Cannavacciuolo: ingredienti e prezzo

I due, tra i protagonisti di MasterChef Italia, hanno lanciato un’edizione di cioccolatini dedicata proprio a San Valentino. “Un cuore nuovo, dal sapore dolce e dall’anima di cioccolato, da regalare a chi è importante”: così Cannavacciuolo descrive i propri cuoricini di cioccolato in vendita sullo shop del suo sito ufficiale. I ragazzi del laboratorio di Suno, in provincia di Novara, hanno ideato insieme a Cannavacciuolo una ricetta dal gusto unico per innovare una tradizione tutta Italiana: quella dei cuoricini di cioccolato. Un regalo perfetto non solo per il partner, ma anche per festeggiare l’amore in famiglia. Tra gli ingredienti: cioccolato bianco, cioccolato fondente, burro di cacao, olio di semi di vinacciolo, burro chiarificato liquido, burro di cacao al frutto della passione, pralinato alla mandorla, burro di cacao alla fragola, cioccolato fondente, pasta di mandorla. Una confezione da 250 grammi costa 22 euro.

Leggi anche: >> SAN VALETINO: IDEE ORIGINALI, COSA REGALARE E CUCINARE AL TUO PARTNER

I baci di Cracco, gusti e prezzo

Anche Carlo Cracco ha deciso di rendere speciale questo San Valentino, e ha scelto di proporre i “baci di Cracco“, realizzati prendendo spunto dai tradizionali baci di dama, ma con nuovi gusti. La confezione da 6 pezzi costa 16 euro e contiene dolcetti i cui abbinamenti vanno dai più classici ai più particolari, per soddisfare i palati esigenti. Sorprendete allora la vostra metà con i baci alla mandorla, quelli al lampone, allo yuzu, al passion fruit, alla fragola e al gianduia al latte.