Diffuso il primo bollettino di Buckingham Palace sul malore del Principe Filippo: dovrà restare ancora in ospedale, ecco perché

Il Principe Filippo sta tenendo tutti con il fiato sospeso, specialmente i membri della Royal Family piuttosto preoccupati per la sua salute da quando, 8 giorni fa, è stato portato in ospedale.

Sua moglie la regina non è ancora riuscita ad andare a trovarlo: a causa della pandemia, infatti, è ancora rinchiusa nel castello di Windsor.

Principe Filippo, come sta? Gli ultimi aggiornamenti

Il Duca di Edimburgo, che il prossimo 10 giugno compirà 100 anni, è entrato all’Ospedale King Edward VII perché non si sentiva molto bene e il medico di corte ha preferito fargli degli accertamenti.

Leggi anche: >> HARRY E MEGHAN, GRAVE MANCANZA DI RISPETTO VERSO FILIPPO RICOVERATO: COME SI È PRESENTATA LA MARKLE

Buckingham aveva tranquillizzato i sudditi che non si trattava di Covid, tuttavia le cause del malore non erano ancora state rese note.

Ora è stato diffuso un bollettino medico dal quale si apprende che il Principe consorte di Elisabetta II è stato raggiunto da una infezione e dovrà trascorrere ancora diversi giorni presso il nosocomio inglese.

Quando il primogenito Carlo era uscito dalla visita al padre con gli occhi lucidi, si era temuto per il peggio ma ci ha pensato William a rassicurare sulle condizioni di salute del nonno.

Leggi anche: >> WILLIAM PRESO IN GIRO DA HARRY PER COLPA DI KATE: COM’È DIVENTATO DA QUANDO LA CONOSCE

“Sta bene” aveva detto ai giornalisti e così ha sottolineato il quartogenito di Filippo e Elisabetta. Edoardo ha poi aggiunto che il padre “non vede l’ora di uscire dall’ospedale”.

Foto: Kikapress